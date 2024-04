Maximisez vos gains avec BforBank : prime de bienvenue et taux d’intérêt attractif

Avec BforBank, chaque euro investi peut faire la différence. Profitez de l'offre exclusive de cette banque avec son Compte sur Livret (CSL) à taux d'intérêt attractif. Le taux d'intérêt est affiché à 5,5 %.

CSL de BforBank : une épargne flexible et bien rémunérée

BforBank vous offre une opportunité unique d'optimiser vos économies avec son Compte sur Livret (CSL). Ce dernier offre un taux de rémunération particulièrement attractif de 5,5 % pendant les 4 premiers mois (dans la limite de 50 000 euros). Puis bénéficiez d'un taux annuel brut de 2,1 %. L'offre actuelle est disponible jusqu'au 24/05/2024.

Le Livret Bfor+ vous accompagne dans votre démarche d'épargne. Avec ce compte, vos économies sont entre de bonnes mains. Elles génèrent des intérêts tout en restant accessibles à tout moment.

Pour ouvrir un Compte sur Livret (CSL) chez BforBank, le processus est simple et rapide.

Téléchargez l'application BforBank depuis l'App Store ou Google Play.

Suivez les étapes d'inscription à l'application pour créer votre compte BforBank. Vous devrez fournir vos informations personnelles et suivre les instructions pour valider votre identité.

Une fois votre compte créé et votre identité vérifiée, vous aurez accès à votre espace client BforBank.

À partir de votre espace client, vous pourrez choisir d'ouvrir un Compte sur Livret Bfor+. Suivez les instructions à l'écran pour compléter votre demande d'ouverture de compte.

Une fois que vous aurez fourni toutes les informations nécessaires, vous devrez valider votre demande et signer électroniquement les documents contractuels.

Une fois votre demande validée et vos documents signés, votre compte CSL sera ouvert. Vous recevrez une confirmation de l'ouverture de votre compte par email ou par l'application.

Obtenez votre Compte sur Livret Bfor+ en ouvrant d'abord un compte bancaire BforBASIC ou BforZEN

Pour bénéficier du taux avantageux offert par le Compte sur Livret (CSL) de BforBank, il est nécessaire d'ouvrir un compte bancaire BforBASIC ou BforZEN.

BforBank propose une prime de bienvenue exceptionnelle jusqu'au 17 avril pour toute nouvelle ouverture d'un compte bancaire. Vous pouvez bénéficier de jusqu'à 80 € offerts et de 6 mois gratuits avec BforZEN.

En optant pour BforZEN, vous bénéficiez d'une gamme complète de services bancaires adaptés à vos besoins :

Plafonds de paiement élargis.

Virements instantanés gratuits.

Assurances voyage pour des vacances sereines.

Une fois votre compte BforZEN ouvert, vous pourrez ensuite souscrire au Compte sur Livret Bfor+ et profiter d'un taux de rémunération attractif pour faire fructifier vos économies en toute sécurité.

Si votre budget est restreint, optez pour l'offre BforBasic. Cette dernière est gratuite, mais offre des fonctionnalités limitées.

Pourquoi choisir BforBank ?

Choisir BforBank, c'est profiter d'une expérience bancaire complète et flexible. En optant pour BforBank, vous bénéficiez d'une large gamme de produits et services : comptes courants, assurances-vie, placements financiers, etc.

L'accessibilité et la simplicité sont au cœur de l'expérience client, avec la possibilité d'ouvrir un compte et de gérer ses finances en ligne par le biais d'une application mobile intuitive.

Par ailleurs, BforBank se distingue par ses services innovants :

Virements instantanés souvent gratuits.

Gestion en temps réel des comptes.

Tarifs compétitifs et transparents vous permettant de maîtriser vos dépenses et d'optimiser vos économies.

Enfin, le service client de qualité assure une assistance personnalisée et réactive.

Ouvrir un Compte sur Livret (CSL) BforBank

Ne manquez pas les offres attractives signées BforBank. Mais ne tardez pas ! L'offre de bienvenue pour l'ouverture d'un compte BforZen et les six mois gratuits sont valables jusqu'au 17 avril. L'offre CSL, quant à elle, se termine le 24 avril.