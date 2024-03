Notre comparatif des rasoirs OneBlade de chez Philips

Le Philips OneBlade Original Hybride, un système de coupe innovant

Le modèle Original est parfait pour découvrir le nouveau système de coupe de Philips. Ce rasoir électrique utilise un sabot à coupe rapide de 12 000 mouvements/minute.

L'ensemble permet de couper les poils avec une grande précision. Allant de 1 à 5 mm, il s'adapte parfaitement à la gestion des contours. Outre la barbe, il convient aussi aux poils du corps, vous proposant une utilisation optimale.

La lame se veut endurante, offrant jusqu'à 4 mois d'utilisation. Philips lui ajoute une icône indiquant lorsqu'il est temps de la remplacer. Le kit comprend d'ailleurs des lames de rechange et différents sabots.

Rechargeable, le OneBlade Original Hybride se charge simplement avec un câble USB-A inclus. Il vous est proposé en ce moment à 36,99 € sur Amazon.

Découvrir ici

Le Philips OneBlade 360 Hybride et sa tête orientable

Sur la nouvelle génération, la marque repense la tête de rasage. Désormais orientable à 360°, elle permet des utilisations encore étendues, elle suit les courbes du visage ou du corps avec plus de précision.

L'appareil conserve les avantages de la première version, avec une batterie rechargeable et un système de coupe parfaitement sûr réalisant jusqu'à 12 000 mouvement/minute. Les bords sont plus ronds afin de rendre l'utilisation plus confortable au quotidien.

Réalisant des coupes de 1 à 5 mm, l'appareil s'adresse avant tout au rasage de près. Profitez d'une lame assurant jusqu'à 4 mois de rasage avec un indicateur s'allumant lorsqu'il est temps de la changer. Il est en ce moment en promotion chez Amazon à 51,08 € au lieu de 59,99 €.

Découvrir ici

Le Philips OneBlade Pro 360 : une infinie précision

Les personnes souhaitant aller plus loin pourront compter sur les accessoires de la version Pro. Elle dispose notamment de deux lames à 360° et d'une lame standard. Vous disposez d'un sabot à 14 hauteurs de coupe différentes (de 0,4 à 10 mm) et un coffret de voyage.

L'appareil en lui-même se positionne désormais sur une base, où il rechargera entre deux utilisations. Un nouvel écran électronique affiche son niveau de charge. Son profil entièrement revu facilite le remplacement des lames.

Il conserve le système de coupe rapide propre aux modèles OneBlade. Cette version Pro convient pour le visage et pour le corps, elle est disponible à 109,99 € chez Amazon.

Commandez ici

Voilà tout ce qu'il faut savoir sur les rasoirs électriques OneBlade de Philips. N'hésitez pas à comparer les produits sur le site d'Amazon pour vous munir du rasoir idéal pour vous.