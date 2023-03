Où trouver le nouveau Samsung Galaxy S23  ?

Et si vous vous offriez l'un de ces bijoux au meilleur prix ?

Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette série de Samsung Galaxy S23 est la meilleure jamais offerte par le géant coréen. Proposant de multiples évolutions dans tous les domaines, il reprend toutes les réussites des anciens modèles en les optimisant. Processeur de dernière génération, écran le plus abouti sur le marché, fabriqué en matériaux recyclés... Cette merveille de technologie va en ravir plus d'un. Voici une petite sélection des meilleures offres, afin que vous puissiez le commander au meilleur prix.

Samsung Galaxy S23 : des caractéristiques abouties et quasiment inégalables

Design

Peu de modifications sont visibles par rapport à son prédécesseur, déjà très réussi (sobre, agréable à prendre en main, compact et léger). Les couleurs pastel apportent une vraie fraîcheur au smartphone, se démarquant des couleurs sombres très répandues. Fabriqué en grande partie avec des matériaux recyclés, cela ne se répercute en aucun cas sur le design.

Écran

En revanche, le Galaxy S23 est doté d'un écran à très haute résolution, grâce à sa dalle AMOLED de 6,1 pouces en Full HD+ (1 080 x 2 340 pixels). Bénéficiant d'un taux de rafraîchissement pouvant aller jusqu'à 120 Hz, la fluidité d'affichage s'avère excellente, idéale pour scroller votre écran sans aucune latence.

Performances globales

Côté performances, vous pourrez naviguer sur de multiples applications, surfer sur le Web ou jouer à vos jeux en simultané, sans perte de fluidité ni risque de surchauffe. C'est notamment grâce au dernier processeur Qualcomm : le Snapdragon 8 Gen 2. Combiné à 8 Go de RAM, aucun téléphone Samsung n'avait bénéficié d'autant de puissance (seul le récent S23 Ultra fait mieux).

Autonomie

Vous êtes un utilisateur intensif de votre smartphone ? Le Samsung Galaxy S23 ne vous fera pas défaut. À usage classique, vous tiendrez une longue journée sans recharge (+ de 17 heures). Par ailleurs, avec le chargeur fourni, une bonne heure suffit pour refaire le plein de batterie.

Les meilleures offres du moment pour s'offrir le Samsung Galaxy S23

Bon nombre de vendeurs, que ce soit sur Internet ou en boutique physique, vous proposeront ce smartphone. Voici une sélection d'offres à ne pas manquer pour commander le Galaxy S23 au meilleur tarif.

L'offre de Cdiscount : des bonus très intéressants

Lorsqu'il s'agit d'accompagner le lancement de produits de qualité, Cdiscount ne manque pas de proposer des offres plutôt alléchantes. C'est encore le cas pour le Galaxy S23.

Le modèle de 256 Go est, en effet, vendu au prix de 1 019,00 €, et ce, qu'importe la couleur (crème, noir, vert-pastel).

Le modèle de 128 Go est lui proposé à 959,00 €, pour toutes les couleurs disponibles.

En effet, il s'agit en réalité des prix de lancements de la gamme. Ici, ce sont surtout les bonus compris avec l'achat d'une de ces versions. En effet, pour tout achat, vous aurez l'occasion de bénéficier de 150 € remboursés sur des accessoires et objets éligibles (écouteurs Buds2Pro, Galaxy Watch...).

À cela, un bonus de 100 € est accordé (selon les conditions) pour la reprise de votre ancien mobile, jusqu'au 31 mars 2023.

Pour finir, Cdiscount propose le paiement de ce Samsung Galaxy S23 en 4 fois, sans frais supplémentaires. Ce nombre de mensualités peut également être allongé si vous possédez la carte Cdiscount (règlement en 3, 5, 10 ou 20 fois possibles).

Voir l'offre sur Cdiscount

L'offre de la Fnac : profitez de la Samsung Week jusqu'au 5 mars 2023

L'enseigne Fnac a de belles offres à proposer, notamment grâce à la Samsung Week, jusqu'au 5 mars 2023 inclus.

Le modèle de 256 Go est au prix de lancement Samsung, à savoir 1 019,00 € qu'importe la couleur.

Même chose pour le modèle de 128 Go, proposé à 959,00 €, pour toutes les couleurs disponibles.

Ici aussi, ce sont les offres complémentaires à l'achat du smartphone qui en font un bon plan. Grâce à la Samsung Week, la Fnac vous offre un bonus de 100 € pour l'achat d'un Samsung Galaxy S23 (c'est également valable pour le S23+ ainsi que la version Ultra). L'unique condition pour obtenir ce bonus ? Choisir le retrait en magasin Fnac pour votre achat.

À cela, Samsung vous rembourse jusqu'à 100 € sur le Galaxy S23 si vous l'achetez avec un accessoire ou objet connecté éligible à l'offre (smartwatch, écouteurs...).

Ce n'est pas tout, car la Fnac vous offre jusqu'à 200 € de remise si vous achetez le smartphone avec une Galaxy Watch 5 (100 € de remise), une Galaxy Watch 5 Pro (200 € de remise) ou une paire d'écouteurs Samsung Bud2Pro (50 € de remise).

Si vous êtes adhérent Fnac +, vous bénéficierez, en outre, de 70 € offerts pour l'achat de votre Samsung Galaxy S23. Leur partenariat avec Bouygues Telecom peut également vous permettre d'obtenir 350 € crédités sur votre compte Fnac+, dans le cas d'une souscription à un forfait éligible.

Voir l'offre sur Fnac.com

L'offre de Darty : bonus Click and Collect et carte cadeau

Darty ne révolutionne pas non plus le prix du Samsung Galaxy S23 : 1 019,00 € pour la version à 256 Go, et 959,00 € pour celle de 128 Go. Il s'agit donc, comme pour ses comparses, du prix de lancement classique.

Le bon plan est ici relatif à un bonus de 100 € pour la reprise de votre ancien téléphone.

On retrouve également le remboursement d'un objet connecté acheté en simultané avec le Galaxy S23, pouvant aller jusqu'à 150 € selon le produit choisi.

L'offre spécifique de Darty est assez simple : si vous choisissez le Click & Collect lors de l'achat de l'appareil, vous recevrez un bonus de 100 €, ainsi que 70 € de carte cadeau à dépenser dans les magasins de l'enseigne (ou sur le site Internet).

Voir l'offre sur Darty.com

Samsung a frappé fort avec cette série Galaxy S23. Nous avons affaire à un vrai appareil haut de gamme qui est un rude concurrent pour la marque à la pomme. Avec cette sélection, vous savez maintenant quelle est la meilleure offre pour commander ce smartphone premium, en bénéficiant de multiples avantages.