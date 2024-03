Partez découvrir l’Europe pour Pâques avec les offres Cdiscount

Palma de Majorque avec l'hôtel Sol Guadalupe 4*

Dans les Baléares, l'hôtel Sol Guadalupe vous reçoit dès le mois d'avril pour profiter du soleil de la Méditerranée. Offrez-vous un séjour de 4 jours et 3 nuits avec petit déjeuner inclus.

L'offre comprend les vols au départ de la ville de votre choix. L'établissement se trouve à Palma de Majorque. Situé à proximité directe des plages de Palmanova et de Magaluf, il vous propose une vue sur la mer. Les restaurants internationaux sont à proximité.

L'hôtel dispose de son propre bar. Il complète sa formule avec un mini-club, une piscine extérieure ou encore un bassin pour enfant.

Il comprend un accès au Wi-Fi, des services de bagagerie ou de location de voiture.

Son tarif est particulièrement abordable pour ce niveau de prestation.

Points forts :

Tarif abordable.

Proximité des plages.

Confort des chambres.

Points faibles :

Disponible seulement à partir de fin avril.

Rome et le Trentin Haut-Adige avec l'hôtel Mama Shelter 4*

Direction le pays de la botte, et plus précisément la région de la capitale italienne. À quelques pas seulement du Vatican, d'autres lieux chargés d'histoire, mais aussi d'une station de métro, l'hôtel Mama Shelter vous emmène à la découverte d'endroits emblématiques.

Cet établissement de 4 étoiles comprend des chambres au design typique de l'Italie. Outre son emplacement central avantageux, il comprend une multitude de services : films gratuits, bureau ou encore mini-réfrigérateur.

En plus des offres valables sur l'ensemble du mois d'avril, cette formule comprend des réductions pour l'hébergement de votre 1er enfant de moins de 12 ans.

Points forts :

Emplacement exceptionnel de l'hôtel.

Environnement chargé d'histoire.

Design et ambiance de l'ensemble.

Points faibles :

Prix plus élevé.

Chambres peu spacieuses.

Les îles grecques du Dodécanèse avec l'hôtel Cathrin 4*

Rendez-vous sur Rhodes, l'une des îles les plus réputées de la Grèce. Si elle est particulièrement connue pour son histoire antique, elle vous marque aujourd'hui par son ensoleillement (300 jours de soleil par an) et son cadre rempli d'artisans et de ruelles commerçantes.

Le Cathrin est un établissement 4 étoiles proposant une formule all inclusive. Situé au nord-est de l'île, il domine une baie, donne accès à la mer et comprend ses propres jardins. Il possède deux restaurants, un bar et un espace piscine de 850 m².

Parmi ses équipements, il propose le Wi-Fi et un parking gratuit. Supérette, laverie, vous vous sentirez comme chez vous tout en vivant un dépaysement total.

Points forts :

Le cadre ensoleillé.

L'accès à une ville millénaire, classée à l'UNESCO.

Des équipements pour tous.

Points faibles :

Manque d'espace dans les chambres.

Les tarifs plus élevés.

