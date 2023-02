Quel est le meilleur laptop pour travailler en déplacement ?

Il se prolonge bien au-delà et dans des environnements différents. Il faut alors continuer de travailler depuis les transports, chez des collègues ou des clients, ou même à la maison.

Les ordinateurs portables ont depuis longtemps réglé ce problème, avec une nuance toutefois : aujourd'hui, ces appareils se diversifient. Ordinateurs toujours plus compacts et légers, formules hybrides pourvues d'écrans tactiles, avec des batteries sans cesse plus performantes... Quels sont donc les critères à privilégier lors de ses recherches ? Voici un guide pour vous aider. Chaque point important s'accompagne d'un exemple disponible sur les sites marchands.

La taille : 15,6" ou 17" ?

La taille de l'écran est toujours l'un des premiers critères envisagés dans le choix d'un laptop. Selon la croyance populaire, plus la diagonale d'un écran est grande, plus il sera confortable à utiliser. Les ordinateurs 17" constitueraient donc une solution idéale pour le multimédia ? En réalité, il faut pourtant tenir d'autres critères.

Les plus grandes dalles sont intéressantes pour deux raisons. Leurs écrans peuvent afficher de multiples fenêtres et offrir une place confortable à chacune d'entre elles. Elles présentent aussi un très haut niveau de détails. Ces caractéristiques les rendent incontournables aux applications graphiques. C'est le cas de l'infographie et du montage vidéo, par exemple.

Les usages nomades constituent cependant des dalles encombrantes. Pour continuer à travailler n'importe où, la plupart des professionnels se tournent vers les modèles 15,6". Plus compacts, ils restent suffisamment spacieux pour offrir un bon niveau de détails.

Cet Acer Aspire 5 constitue un bon exemple d'appareil adapté à ces utilisations. Ce PC portable 15,6" repose sur un processeur Intel Core i7 et 16 Go de mémoire vive. Il convient ainsi à la bureautique la plus poussée. Sa carte graphique Intel Iris Xe se charge des applications visuelles.

Les ultraportables, oui, mais pour quel usage ?

Les ordinateurs vraiment portables portent le nom d'ultraportables (ou ultrabook). L'essentiel de ces modèles ne dépasse pas les 14". Sans surprise, ce sont des PC faciles à utiliser en déplacement.

Un petit gabarit ne signifie pas que les performances sont plus modestes. De nombreux ultraportables affichent une grande puissance de calcul. La miniaturisation de leurs composants entraîne toutefois un coût plus élevé. Sur un budget plus modeste, les ultraportables de 12" à 14" restent d'excellents compagnons de travail, en particulier pour la prise de notes et la bureautique la plus simple. En plus des professionnels, ils accompagnent parfaitement les étudiants.

Un exemple parfait : le Latitude 7490 de Dell. Il s'agit d'un ordinateur 14" disposant d'un processeur Intel i7 et de 16 Go de mémoire vive. Ces caractéristiques répondent bien à de la bureautique aboutie. Son plus : un SSD de 1 To permettant d'emporter tous vos fichiers, y compris les plus lourds.

Le cas des ordinateurs portables hybrides

Ces dernières années, une nouvelle option est disponible pour les usages nomades : les ordinateurs hybrides. A mi-chemin entre le PC et la tablette, leur écran est tactile et ils se connectent rapidement à un clavier sans fil. Ils peuvent être disposés de différentes manières, offrant de nouvelles possibilités d'usages.

Ces appareils emportent généralement des composants assez modestes. Ils permettent de poursuivre des tâches de différentes natures dans les transports en commun. En plus de la simple prise de notes, elles s'adaptent au multimédia et peuvent vous accompagner dans vos utilisations récréatives.

Une idée : le HP Elite x2 1012 G1. Cet ordinateur convertible présente des caractéristiques adaptées à des tâches simples, avec un processeur Intel Core M5 et 8 Go de RAM. Dans le même temps, il dispose d'une dalle full HD adaptée au visionnage de vidéos. Son verre Corning Gorilla Glass 4 lui confère une bonne résistance aux chocs.

La batterie : pas en-dessous en 8 heures

Concernant l'autonomie, c'est simple : pour un usage nomade, il ne faut pas compter moins de 8 heures. En effet, une utilisation intensive mettra à mal l'endurance de votre PC. Pour qu'il vous suive tout au long de votre journée, il vous faut donc prévoir une batterie de capacité suffisante.

Renseignez-vous également sur les capacités de charge de votre futur ordinateur. Une charge rapide vous permettra de restaurer l'ensemble de votre autonomie sur votre pause déjeuner.

Apple offre un excellent exemple avec la version 2023 de son MacBook Pro. Cet ultrabook 14" très haut de gamme garantit des performances exceptionnelles grâce à la nouvelle puce M2 Pro conçue par la marque. Sa résolution de 3024 x 1964 pixels garantit un grand soin du détail. Quant à l'autonomie, Apple promet jusqu'à 18 heures d'énergie, soit une endurance suffisante pour n'importe quel besoin.

Un mot sur l'ergonomie

Face aux usages nomades, il faut finalement aborder la question de l'ergonomie. En plus de la taille de l'écran, elle repose sur une multitude de critères. Le ventilateur de l'appareil ne fera-t-il pas trop de bruit ? La même question se pose pour les touches du clavier.

Il est utile de s'informer sur la gestion du son et de la chaleur, deux éléments susceptibles de vous perturber durant vos sessions de travail. Un mauvais refroidissement, par exemple, vous obligera à prévoir un ventilateur séparé ou à stopper votre appareil de temps à autre.

Un bon exemple est donné avec l'Ideapad 3 15ALC6 de Lenovo. L'appareil comprend un processeur AMD Ryzen 7, une puce haut de gamme adaptée au multitâche. Son SSD de 512 Go pourra recevoir une grande quantité de fichiers et accélèrera le lancement de vos programmes. Il bénéficie aussi d'une gestion plus intelligente du refroidissement, une caractéristique le rendant plus silencieux.

Beaucoup d'autres critères doivent être pris en compte lorsqu'il s'agit d'utiliser un ordinateur n'importe où. Le système d'exploitation fourni, les connectiques et la connectivité sans fil, la technologie utilisée pour l'écran, la qualité du rendu audio... Bien entendu, tout cela doit être adapté à vos besoins. Mais ce guide vous donne déjà les pistes les plus importantes pour vos tâches de tous les jours.