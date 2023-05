Quels sont les meilleurs casques pour faire du sport en musique ?

Une multitude de modèles actuels peuvent vous suivre durant votre parcours en vélo ou votre course à pied.

Les casques audio sportifs se déclinent eux-mêmes en sous-catégories. Si les modèles à conduction osseuse restent les plus courants, vous devrez aussi vous attarder sur la solution supra-auriculaire. Il vous faudra également prêter attention à la technologie Bluetooth utilisée et à la réduction de bruit. Avec l'aide de Darty, cet article va vous aider à comprendre ce que chaque casque sportif peut vous apporter.

Les casques à conduction osseuse, les plus courants pour la pratique sportive

Comme leur nom l'indique, les casques à conduction osseuse favorisent une transmission du son dans votre corps (plus précisément le long de vos pommettes) plutôt que dans l'air. La musique perçue est d'excellente qualité, mais ces appareils ne s'arrêtent pas là. Par rapport à d'autres casques, ils gardent le conduit auditif ouvert. Cela permet de rester à l'écoute des sons environnants, une caractéristique utile pour les sportifs d'extérieur. Ils vous seront utiles si vous pratiquez vos activités dans des lieux publics, où vous devez rester conscient de votre environnement.

Dans cette catégorie, vous trouverez la gamme de Shokz :

Le Shokz Openrun : un casque audio comprenant les indispensables à la pratique sportive. Il affiche jusqu'à 8 heures d'autonomie et intègre le Bluetooth 5.1. Certifié IP67, il résiste à l'eau et à la transpiration, convenant très bien à la pratique sportive. Il reste très léger, avec un poids de seulement 26 grammes.

Le Shokz Openrun Mini : un casque favorisant une réduction des bruits ambiants. Ce modèle réduit les fuites sonores de 50%, apportant un meilleur rendu audio. Il reste avant tout conçu pour la pratique sportive, avec une certification IP67 et une écoute sans fil. Ce modèle offre 8 heures d'autonomie et charge 90 minutes d'endurance en 10 minutes.

Le Shokz Openrun Pro : pour les usages plus longs, cette version Pro dispose de 10 heures d'autonomie et d'une charge ultra rapide. En 5 minutes, l'utilisateur recharge une heure d'écoute musicale. L'Openrun Pro comprend aussi une nouvelle technologie de conduction osseuse et un double micro destiné à la prise d'appels.

Les casques supra-auriculaires, un rendu sonore proche de la perfection

Les personnes pratiquant leurs activités en salle de sport ou depuis leur domicile pourront choisir un casque supra-auriculaire. Cette solution repose sur de grands coussinets posés sur vos oreilles. Cela isole davantage leur porteur des sons environnants. Les critères les plus importants sont alors le poids et l'ergonomie. Votre casque doit être suffisamment léger pour suivre vos mouvements sans s'échapper et sans vous épuiser.

Parmi les solutions supra-auriculaires à retenir, il y a :

Le JBL Live 400BT : référence pour les sportifs d'intérieur, le Live 400BT offre une utilisation sans fil avec 24 heures d'autonomie et une charge rapide. En plus de la qualité sonore d'excellente qualité, il dispose de fonctionnalités améliorant la prise d'appels et la conscience de l'environnement. Il est compatible avec un assistant vocal et son rendu audio est personnalisable via une application.

Le Manhattan 165389 : un casque léger (134 grammes) et sans fil adapté à la pratique sportive en intérieur. Intéressant pour une pratique occasionnelle, il dispose d'un arceau réglable et de coussinets en similicuir. S'il s'agit bien d'un casque sans fil, l'appareil comprend aussi une prise jack 3,5 mm.

Coussinets lavables, raccourcis personnalisables... Les fonctions supplémentaires à envisager

Les constructeurs ajoutent des fonctionnalités supplémentaires à leurs appareils. La réduction active de bruit en fait partie. Chaque casque audio étant différent, il est utile d'en détailler quelques-uns pour vous aider à trouver un casque de sport adapté à votre profil.

Par exemple, ces deux modèles disposent de coussinets lavables, une caractéristique rarement vue et utile aux sportifs :

L'adidas RPT-01 : si de nombreux modèles sont étanches à la transpiration, ce casque sans fil va plus loin avec un revêtement tricoté. Amovible et lavable, il permet d'optimiser la durée de vie de votre appareil. Plus lourd, le RPT-01 affiche aussi une très haute durée de vie (40 heures) et dispose de raccourcis personnalisés.

Le Philips TAA4216BK : en plus de ses 35 heures d'endurance et de sa certification IP55, ce casque supra-auriculaire comprend des coussinets lavables. Philips ajoute un assistant vocal et un appairage simplifié. Cela vous aidera à démarrer vos séances plus rapidement.

S'il est impossible de détailler chaque casque audio récemment mis au point par de grandes marques, cet article vous aura donné les clés pour trouver le modèle de vos rêves. Les quelques produits ci-dessus représentent bien ce que les solutions actuelles peuvent faire pour accompagner vos sessions sportives.