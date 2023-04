Robot pâtissier multifonction Kenwood : le must-have de votre cuisine à prix réduit

Le robot pâtissier Kenwood vous accompagnera dans la préparation de vos bons petits plats comme un chef. Laissez libre cours à votre imagination, votre appareil se charge du reste. En ce moment, chez Darty, profitez d'une grosse remise sur ce robot. Il est à moins de 200 € sur le site.

Amateurs de pâtisserie, plats équilibrés : le robot Kenwood est fait pour vous

Le printemps est là avec son lot de bonnes affaires chez Darty. Retrouvez sur le site le robot pâtissier Kenwood à 199,99 € au lieu de 359,99 €. Cet appareil multifonction vous sera utile durant vos réalisations culinaires. Il sait hacher, mixer, mélanger, râper et plus. Vous pouvez facilement faire des gâteaux, des entremets, etc. C'est selon vos envies du moment.

La facilité d'utilisation du robot pâtissier Kenwood est un atout non négligeable. Doté d'un moteur puissant de 1 000W, il saura mélanger les pâtes sans aucune difficulté. Équipé d'un bol en acier d'une bonne contenance, environ 4,3 L, vous pouvez préparer de grandes quantités, par exemple jusqu'à 36 cupcakes.

Avec son mouvement planétaire, les ingrédients et arômes sont distribués de façon homogène dans le récipient. Préparez désormais rapidement une variété de desserts allant de crèmes pâtissières aux smoothies et plus. Vous pouvez tout faire avec votre robot, même des cocktails vitaminés. Utilisez le presse-agrumes pour réaliser vos jus, mélangez les fruits, pour encore plus de gourmandises et de bienfaits pour la santé.

Appréciez ses pieds antidérapants pour une utilisation en toute sécurité et son couvercle antiprojection pour empêcher la farine et les autres ingrédients d'éclabousser dans toute la pièce, vous salir par ricochet durant vos différentes préparations.

Découvrez ici le robot Kenwood

Les plus :

Doté de plusieurs fonctions et de 7 vitesses à choisir selon le plat à confectionner. Il peut fouetter, pétrir, mélanger facilement et avec rapidité, même les pâtes épaisses ;

Fourni avec un livre de recettes et plusieurs accessoires : blender, bol, kit pâtisserie...

Vous pouvez réaliser des plats équilibrés, comme des potages, soupes, mais aussi des desserts sucrés et/ou salés.

Appareil au design élégant et compact, facile à ranger.

Commandez ici votre robot Kenwood à prix réduit

Gagnez du temps en cuisine, laissez le robot Kenwood se charger des tâches les plus difficiles. Ensemble, formez ce duo prêt à relever tous les défis, et surtout à réaliser des recettes succulentes pour ravir toute la famille.