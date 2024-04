Une définition d’image ultra-réaliste avec Amazon Fire TV Stick

Le nouvel Amazon Fire TV Stick 4K, l'accès le plus abordable à une définition UHD

Actuellement disponible à 69,99 € chez Amazon, la Fire Stick 4K constitue la formule la plus simple pour bénéficier de la 4K UHD sur tous vos appareils. Une fois branchée à votre télévision, elle vous permet de profiter de toutes les plus grandes plates-formes de streaming, comme Netflix ou Disney+.

Elle prend en charge le Wi-Fi6. Compatible HDR10+/Dolby Atmos, elle vous assure une expérience multimédia d'une extrême fluidité. En plus de la télécommande fournie, elle vous donne le contrôle d'autres appareils dans la maison via l'assistant vocal Alexa.

Points forts :

Son assistant Alexa.

Son accès aux grandes plates-formes de streaming.

Sa compatibilité Dolby Atmos.

Points faibles :

La télécommande manque parfois de précision.

L'Amazon Fire TV Stick 4K Max pour aller plus loin

Pour profiter d'une expérience encore plus convaincante, optez pour le Stick 4K Max. Pour 79,99 €, il vous apporte une navigation encore plus rapide grâce au Wi-Fi 6E. Il dispose aussi d'une fonction ÉEcran dynamique. Quand vous n'utilisez pas votre TV, vous pouvez la transformer en galerie d'art, avec 2 000 photographies disponibles.

Le Stick 4K Max comprend un stockage de 16 Go, le plus spacieux pour un dispositif de cette catégorie. En plus de l'HDR, il assure une compatibilité avec le Dolby Atmos. Il préserve aussi des fonctionnalités via Alexa. Vous pourrez contrôler tous les autres appareils connectés de la maison.

Points forts :

Ses fonctionnalités étendues pour Alexa.

Son Wi-Fi toujours plus rapide.

Son écran dynamique.

Points faibles :

Applications « TV Direct » limitées à deux appareils.

L'Amazon Fire TV Cube, un lecteur multimédia plus complet

Le Fire TV change de forme avec le Cube. Pour 159,99 €, ce boîtier constitue le lecteur multimédia le plus rapide de chez Amazon. La marque promet même une puissance deux fois supérieure au Stick 4K Max.

Compatible avec Alexa, le Cube comprend ses propres microphones. Avec son haut-parleur, vous pouvez contrôler votre TV ou votre barre de son. Il présente une grande portée de transmission. Cela vous permet de prendre le contrôle de vos appareils sans télécommande, depuis l'autre bout de la pièce.

Sa définition 4K est compatible HDR et Dolby Atmos. Utilisez-le pour lancer de la vidéo en direct. Mais vous pourrez aussi compter sur lui pour consulter la météo ou démarrer un appel vidéo.

Points forts :

Son design général.

Sa grande puissance.

Ses fonctions extrêmement complètes.

Points faibles :

Prix élevé.

Cet article vous a donné un bon aperçu des passerelles multimédias d'Amazon. Les Fire TV Stick vous donnent accès à de la 4 K avec un très faible encombrement. Ils existent aussi dans une version adaptée à la Full HD. Le Cube, de son côté, complète cette gamme avec des fonctionnalités toujours plus diversifiées.