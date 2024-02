Barack Obama, sur scène à Paris le 13 mars prochain en tant qu’invité d’honneur du PowR Earth Summit

Le PowR Earth Summit 2024, est la rencontre internationale des entreprises, porteurs de projets et décideurs politiques qui oeuvrent en faveur d'une accélération de la transition énergétique autour d'actions concrètes concertées .

Les réservations pour cette exceptionnelle soirée d'ouverture sont officiellement ouvertes sur le site https://billetterie.cnitforest.com/fr

L'engagement de Barack Obama en faveur des enjeux environnementaux - notamment son rôle dans l'Accord de Paris et le Clean Power Plan américain - ont été déterminants dans l'élaboration d'une approche internationale des enjeux de la transition énergétique et de la lutte contre le réchauffement climatique. Il y a presque 10 ans, lors de la COP 21 à Paris, en novembre 2015, le président Obama annonçait « Nous sommes la première génération à ressentir l'impact du changement climatique et la dernière génération capable d'agir à ce sujet... »

Le président Obama interviendra sur la scène du grand auditorium du CNIT dans un format questions/réponses, durant plus d'une heure, interviewé par Henri Landes, spécialiste de la politique du climat et enseignant à SciencesPo et HEC Paris lors de cette soirée dont Fanny Agostini, journaliste spécialiste de l'environnement, sera la maitresse de cérémonie.

Avec cette participation exceptionnelle, POwR Earth Summit 2024 cherche à mobiliser les acteurs de l'énergie en France et en Europe, avec les plus hautes ambitions, autour de l'accélération de la transition énergétique. Pour Jean Charles Drouvin, co-président de Powr Earth Foundation : « Le président Obama incarne pour nous un leadership inspirant, plus que jamais nécessaire dans le plus grand défi des années à venir, la lutte contre le changement climatique. Pour notre équipe, pour nos invités, les participants et les partenaires de POwR Earth Summit 2024, il représente la personnalité internationale la plus légitime pour ouvrir cette première édition, portant toujours cette audace, l'espoir et la capacité de transformer en profondeur la société. »

L'énergie représente plus que jamais le plus grand levier d'action dans le combat climatique, la décennie que nous traversons est cruciale, et selon le dernier rapport du GIEC, les décisions que nous prenons aujourd'hui vont impacter le climat de la deuxième partie du XXI siècle. PowR Earth Summit se rêve en événement fondateur dont l'objectif est de faire naître des synergies et des affinités avec les instituts, agences, fondations, associations, centres de recherche et entreprises qui maillent le territoire de l'action et de la pensée politique sur les questions énergétiques et écologiques. Au cours des deux jours suivants l'ouverture, les 14 et 15 mars, une centaine de speakers, spécialistes du climat, experts de l'énergie, industriels, innovateurs et décideurs politiques échangeront en public, en mode conférence ou table ronde.

