Distributeur français de solutions photovoltaïques, POwR Connect poursuit sa croissance rayonnante

Respectivement directeur général et directeur général adjoint de POwR Connect, Marc Jannin - ingénieur de formation - et Théophane Delaloy sont aux premières loges de la montée en puissance du photovoltaïque en France. POwR Connect comptabilise aujourd'hui une équipe de 80 "Troopers", des entrepôts de stockage sur tout le territoire et des bureaux à Nantes, Dijon, Sète et Montpellier. Kdi Solar à sa création en 2009, l'entreprise devient POwR Connect en 2022 et marque sa volonté de se structurer au sein de POwR Group afin de conserver son poste d'acteur majeur de la distribution de solutions photovoltaïques sur le territoire.

Distribuer, innover et se diversifier : POwR Connect cultive les cordes techniques à son arc

« A nos débuts, nous étions perçus comme des hurluberlus de la distribution électrique pour le bâtiment » s'amuse à raconter le directeur général adjoint de POwR Connect. En 15 ans d'existence, le stockiste s'est solidement établi sur le marché de la distribution de solutions photovoltaïques et se différencie brillamment de ses concurrents, grâce à son équipe technique et son bureau d'études situé à Nantes. « Afin de nous différencier et d'être en mesure d'apporter des solutions techniques qui n'existent pas chez les fabricants, nous avons décidé de commencer à développer des solutions sous notre marque propre, qui viennent compléter notre catalogue » explique Marc Jannin. Dernier né du bureau d'études de POwR Connect : le carport « Shape », un abri photovoltaïque prévu pour un ou deux véhicules, modulable et pré-assemblé.

Originellement orienté vers les professionnels spécialisés en installations solaires photovoltaïques sur de grandes surfaces de bâtiments (hangars agricoles, toitures de sites industriels, etc), POwR Connect poursuit son développement en se diversifiant, notamment auprès de professionnels de solutions d'installations résidentielles. A plus petite échelle, les partenariats se créent avec leurs confrères, à destination de professionnels moins spécialisés pouvant intégrer des solutions photovoltaïques à leurs offres. « Nous avons la conviction qu'il est également essentiel de former les intervenants de demain aux métiers du photovoltaïque pour répondre à la demande grandissante du marché et faire face aux défis énergétiques à venir » insiste Théophane Delaloy.

Derrière POwR Connect, un groupe aux ambitions globales

2022 concrétise la volonté de croissance pour POwR Connect et ses entités sœurs, d'une part par son changement de nom, d'autre part via la création de POwR Group. Sur un marché mondial des technologies photovoltaïques dominé par les industriels asiatiques, la consolidation de leur structure commerciale est indispensable aux acteurs européens souhaitant y exister de manière concurrentielle. Partenariats avec de nombreux distributeurs et fabricants mondiaux à l'échelle de POwR Connect, intégration au sein de POwR Group de nouvelles entités telles qu'Eklor, Domos Green Energy, Powerdeal en Belgique ou encore Enrdeal aux Antilles : la croissance externe fait partie intégrante des dernières ambitions de développement du groupe nantais et de ses filiales.

« La Chine est leader incontesté du marché mondial de l'énergie photovoltaïque. A l'échelle européenne, nous sommes encore loin derrière l'Allemagne, malgré les conditions climatiques bien plus favorables de notre territoire et le prix compétitif de l'électricité française comparé à nos voisins européens. Nous sommes convaincus que l'énergie solaire doit représenter une part plus importante du mix énergétique français et qu'il faut mettre l'accent sur la formation pour y arriver : c'est le message que nous tentons de faire passer aux institutions publiques à l'occasion d'évènements comme le POwR.Earth Summit de mars dernier » argumente le directeur général de POwR Connect. La puissance de production photovoltaïque de l'Allemagne est actuellement de 60 GW (l'équivalent en puissance de 60 réacteurs nucléaires) contre 13GW en France.

Marc Jannin et Théophane Delaloy restent positifs : les effets de la progression du marché photovoltaïque français se font déjà sentir, malgré un environnement commercial et réglementaire encore trop immature à un épanouissement solaire tricolore total.

Un marché français sur la voie de lendemains ensoleillés

Malgré une spécialisation technique et une structuration de plus en plus palpable des acteurs photovoltaïques français, la réalité administrative du terrain vient souvent contrarier leurs ambitions d'efficacité et de développement à long terme. « Nous commençons à avoir une certaine stabilité en termes de volumétrie annuelle, ce qui nous permet de nous projeter, d'investir et de recruter. Malgré cela, la réglementation française sur les sujets photovoltaïques change régulièrement d'un trimestre sur l'autre, ce qui nous oblige à nous adapter en permanence » regrette le directeur général adjoint de POwR Connect. Aux contraintes réglementaires s'ajoutent les contraintes techniques, du fait des délais de raccordement au réseau géré exclusivement par ERDF, pouvant aller de 10 à 16 mois et entravant la compétitivité naturelle de l'énergie solaire en France.

Dans un premier temps perfusé par les aides de l'Etat pour lui permettre d'exister, la progression du marché français photovoltaïque ces trois dernières années n'en reste pas moins belle et bien réelle et laisse présager de beaux jours à POwR Connect.