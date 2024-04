Kingspan et sa filiale Dome Solar s’attellent à leur transformation environnementale

Créé en 1995 dans le Puy-de-Dôme, le groupe Bacacier compte aujourd'hui 24 sites et 650 collaborateurs et affiche un chiffre d'affaires de 340 millions d'euros, soit 25% des parts de marché. Un succès qui repose sur des solutions innovantes destinées à couvrir l'ensemble de l'enveloppe des bâtiments, tels que les fameux « bacs acier » qui assurent à eux-seuls 60% du chiffre d'affaires.

À travers ses deux filiales, La Maison de l'Etancheur et Dome Solar, le groupe est également très présent sur les marchés des matériaux isolants et des systèmes de fixation pour les panneaux solaires sur les grandes toitures et les ombrières. « Nous construisons les supports métalliques qui font le lien entre la couverture et les panneaux photovoltaïques, explique Jean-Philippe Leray, président de Dome Solar. Et comme les spécificités des panneaux (dimensions, puissances) sont en perpétuel changement, nous proposons la gamme de systèmes de fixations la plus large du marché intégralement fabriquée en France et permettant de travailler avec plus de 500 panneaux photovoltaïques différents. En parallèle, notre centre de R&D teste et évalue en permanence les nouveautés pour anticiper les exigences du secteur et faciliter le déploiement du solaire sur le territoire français. »

Objectif neutralité carbone à horizon 2030

Si le groupe Bacacier participe à la transition énergétique du secteur du bâtiment en développant des produits innovants pour soutenir la rénovation énergétique, la construction durable et la production d'énergies renouvelables, il n'en reste pas moins un grand consommateur d'acier avec plus de 100 000 tonnes transformées chaque année. Conscient de son impact sur le climat, le groupe a donc décidé de se lancer dans un plan d'actions complet pour parvenir à décarboner ses activités par tous les moyens. « Avec notre programme « Planet Passionnate », nous remettons en question nos modèles de production pour limiter notre impact environnemental, explique Cédric Bruge, président du groupe. Nous nous sommes ainsi fixé des objectifs ambitieux à horizon 2030 afin d'atteindre la neutralité carbone, de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, de produire et consommer de plus en plus d'énergie renouvelable, mais aussi de recycler nos déchets industriels, de récolter l'eau de pluie ou encore de participer au nettoyage des océans ».

L'utilisation de l'acier et de l'aluminium représentant 90% des émissions carbone de l'entreprise, le centre de R&D de Dome Solar basé à Rezé (44) développe ainsi une partie des solutions innovantes de l'entreprise en bas carbone, qui utilisent des matières recyclées ou de l'acier produit à partir d'énergie solaire et éolienne.

Pour aller plus loin, le groupe investit également dans la construction d'un haut fourneau en Suède qui produira bientôt de l'acier à partir d'hydrogène vert. « Le chemin de la décarbonation n'est pas simple, conclut Cédric Bruge, mais nous n'avons pas de plan B pour le climat et en tant que leader du secteur, nous nous devons d'être exemplaires sur ces sujets. »