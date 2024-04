Photovoltaïque : le groupe Le Triangle monte en puissance

L'histoire du Triangle a des allures de success story comme on en voit peu. Créé en 1990 par Gilles Deshayes - un agriculteur à qui l'on doit l'invention d'une collerette qui évite de gaspiller la nourriture des volailles - le groupe familial est devenu en trois décennies un acteur majeur des énergies renouvelables en France. Après s'être fait connaître comme le leader des bâtiments agricoles métalliques, le Triangle a en effet su prendre il y a 15 ans le virage du photovoltaïque, jusqu'à représenter aujourd'hui 15% du marché solaire en France. « Si nous restons fidèles à nos racines et à notre culture de proximité, nous sommes conscients que cette croissance rapide nous offre l'opportunité d'accélérer la transition énergétique hexagonale, explique Ludivine Courtot, responsable communication du groupe. C'est pourquoi nous sommes engagés à faire progresser la technologie solaire afin de la rendre plus performante et accessible à tous. Dans un contexte très porteur, nous nous organisons pour monter en puissance, et contribuer ainsi activement à la construction d'un avenir plus durable et plus respectueux de l'environnement. »

Une année 2023 prometteuse

Alors que le marché français du photovoltaïque a explosé l'an passé avec une augmentation de 33% des installations constatée par Enedis, le groupe Le Triangle a su suivre la cadence, avec pas moins de 25 000 tonnes d'acier transformées, 1 200 bâtiments agricoles solaires construits et 200 MW solaires installés, soit la consommation électrique annuelle de près de 42 000 foyers. Grâce à des investissements significatifs, le groupe a embauché 170 personnes en moins d'un an et investit dans la R&D pour proposer des solutions photovoltaïques innovantes. Les hangars solaires, qui permettent aux agriculteurs d'optimiser le stockage du fourrage et le bien-être des animaux grâce à des solutions d'autofinancement accessibles, restent le cœur de métier du groupe, mais les ombrières, les centrales solaires et les solutions d'autoconsommation pour les particuliers séduisent également de plus en plus de clients. Après un résultat 2023 très encourageant, le groupe a d'ailleurs annoncé viser un objectif de chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros d'ici 2030....

Des freins à lever pour accélérer la transition énergétique

Dans un contexte de réchauffement climatique, ce déploiement massif d'installations photovoltaïques, qui représente des milliers de tonnes équivalent carbone évités, a de quoi réjouir. Pourtant, le groupe regrette de ne pas pouvoir accélérer aussi vite qu'il ne faudrait. « Alors que nous avons la capacité d'augmenter la production, nous constatons que les projets sont de plus en plus longs à aboutir à cause des lenteurs administratives analyse Ludivine Courtot. Les demandes de raccordement et les contrats avec EDF OA sont de plus en plus fastidieux à être attribués... Si nous voulons collectivement accélérer la transition énergétique et sécuriser les revenus des agriculteurs, il est temps que les pouvoirs publics acceptent de décentraliser l'énergie et allègent les démarches. Il faudra aussi créer dès que possible des formations spécialisées, car la main-d'œuvre qualifiée manque déjà en France. Ce n'est que quand on pourra avancer tous ensemble dans la même direction que l'on pourra réellement produire rapidement de plus en plus d'énergie renouvelable. »