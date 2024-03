POwR Earth Summit : un événement inédit pour relancer le débat sur la transition énergétique

Moins de 10 ans. C'est le temps qu'il reste à l'humanité pour infléchir la courbe du réchauffement climatique et éviter que la Terre ne devienne en partie inhabitable. Dans cette course contre la montre dans laquelle chaque tonne équivalent carbone compte, la France a un rôle exemplaire à jouer pour accélérer les transitions énergétiques et écologiques. Pourtant, si les solutions sont nombreuses, la feuille de route nationale se fait encore attendre et Bercy ne cesse de retarder le projet de loi « Souveraineté énergétique » censé expliciter les grandes orientations françaises sur les énergies renouvelables. « Si le réchauffement est une évidence qui s'impose à nous un peu plus chaque jour, les moyens à mettre en œuvre pour parvenir à décarboner rapidement notre production d'énergie divisent, analyse Jean-Christophe Vigouroux, président de la POwR Earth Foundation. Avant d'appuyer sur l'accélérateur de la transition énergétique, la priorité consiste donc à lever les freins qui entravent de nombreux acteurs publics et privés engagés dans des démarches de décarbonation. Pour cela, il est urgent de dépasser les clivages et oser de nouveaux modèles, plus logiques, plus agiles, plus efficaces et plus responsables. C'est pourquoi nous avons souhaité créer le premier événement entièrement dédié à la transition énergétique, afin de se donner les moyens d'aboutir à des solutions rapides et concrètes. »

Un programme ambitieux pour décloisonner les transitions

Maîtresse de cérémonie de cette première édition du POwR Earth Summit, la journaliste Fanny Agostini, très engagée sur les questions climatiques, place de nombreux espoirs dans ces deux jours de tables rondes, qui aborderont la transition énergétique sous toutes ces facettes. « Aujourd'hui, tout porte à croire qu'il est possible de décarboner le monde, explique-t-elle. En 2023, le développement des énergies renouvelables a été spectaculaire au niveau mondial et on sait que d'ici 2050, la moitié de l'énergie produite dans le monde pourrait être d'origine solaire. Mais si la sortie des énergies fossiles n'a jamais été aussi réaliste, le sujet est complexe, technique et interdisciplinaire. C'est pourquoi le programme du POwR earth Summit a été imaginé pour faire travailler ensemble les différentes parties prenantes sur des sujets aussi diversifiés que l'énergie, la biodiversité, la finance, l'éducation, l'agriculture ou l'urbanisme. Pour accélérer la transition, il faut sortir des logiques de silo et décloisonner ces sujets pour que tout le monde puisse travailler ensemble. »

Des personnalités inspirantes pour insuffler une nouvelle énergie

Le 13 mars prochain, le débat s'ouvrira donc sur la scène du CNIT de la Défense, à Paris, avec la présence exceptionnelle de Barack Obama, 44e président des Etats-Unis engagé dans la réussite des Accords de Paris, et de Fatih Birol, directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie. Deux têtes d'affiche internationales, qui placeront d'entrée de jeu le dialogue dans un contexte global de lutte contre le réchauffement climatique. Après cette soirée inaugurale très attendue, une trentaine de tables rondes, de conférences et de keynotes se succéderont le jeudi 14 et le vendredi 15 mars et réuniront scientifiques, experts, représentants des pouvoirs publics, chefs d'entreprises, représentants des syndicats, mais aussi architectes, avocats, financiers ou explorateurs... Parmi eux, citons par exemple l'auteur du GIEC François Gemenne, la climatologue Valérie Masson Delmotte, l'ancien directeur du Museum d'Histoire Naturelle Bruno David, l'avocate Corinne Lepage, le glaciologue Jean-Baptiste Bosson, ou encore Bertrand Piccard, président de la fondation Solar Impulse, Arthur Keller, spécialiste des risques systémiques et des stratégies de résilience. Un casting prestigieux, qui se donnera les moyens de faire bouger les lignes pour relever les défis vertigineux de notre décennie...

