Au POwR Earth Summit, un concours récompense les meilleures start-ups des énergies renouvelables

Produire, stocker et recycler l'énergie : les principaux défis énergétiques d'aujourd'hui et de demain seront sur le devant de la scène du premier POwR Earth Summit puisqu'ils constituent les trois catégories des POwR Earth Awards, organisés par le HUB Institute. Romain Dussart, directeur des projets innovation du HUB Institute, révèle les coulisses et ambitions de ce défi d'impact écologique, technologique et économique.

POwR Earth Summit, nouvelle scène de collaboration pour les énergies renouvelables

Impulsé par POwR Group, acteur français majeur dans la distribution de solutions photovoltaïques, le plus grand rassemblement sur la transition énergétique en Europe veut frapper fort pour sa première édition au CNIT Paris La Défense. Barack Obama, l'invité exceptionnel de la soirée d'ouverture mercredi 13 mars, viendra marquer les esprits, tandis que les POwR Earth Awards braqueront les projecteurs sur les start-ups les plus à même de réaliser la raison d'être de l'événement : accélérer de manière notoire la transition vers les énergies renouvelables.

Expert en accompagnement des entreprises et analyse des tendances liées à la transition durable et aux transformations digitales, le HUB Institute opère la mise en place et le sourcing de ces récompenses. « En collaboration avec la POwR Earth Foundation, nous souhaitions mettre en avant le fait que les innovations du secteur des énergies renouvelables passent également par de plus petites structures, et leur donner un coup de pouce en termes de visibilité » explique Romain Dussart.

POwR Earth Awards : trois catégories pour englober les enjeux de tout un secteur d'activité

L'objectif de ces start-ups sélectionnées est le même : réduire les émissions et l'empreinte carbone des entreprises et institutions tout en ayant un impact vertueux sur les tissus social et économique.

Trois grandes catégories composent les POwR Earth Awards et reflètent les principaux défis des acteurs des énergies renouvelables :

Le Renewable Energy Generation Award récompense les projets les plus innovants en matière d'empreinte environnementale, d'économie d'énergie et de dépollution.

Le Renewable Energy Storage Award est décerné aux réalisations notables dans le développement et l'optimisation des actifs de stockage des énergies renouvelables.

Le Renewable Energy Recycling Solutions Award récompense les projets les plus innovants en matière de développement du recyclage des modules de stockage d'énergies renouvelables.

Neutralité carbone, problématiques de stockage et cycle vertueux du produit constituent les trois axes de ce challenge destiné à faire briller les pépites de l'énergie propre de demain.

Neuf lauréates, trois grandes gagnantes et un prix spécial du jury

Près de 40 start-ups rivaliseront d'innovation pour devenir l'une des neuf lauréates (trois pour chaque catégorie) et tenter de remporter jeudi 14 mars l'un des quatre grands prix (de chacune des trois catégories ainsi que le prix spécial du jury) des premiers POwR Earth Awards. Le jury se composera de quatre spécialistes du secteur.

Soucieux de faire bénéficier de son impact à des start-ups qui en ont réellement besoin, à la fois solides mais toujours en développement, le HUB Institute impose un critère restrictif de sélection au concours, à destination d'entités au CA d'au moins 100 000 euros ayant levé moins de 50 millions d'euros de CA. Elles doivent également proposer une solution à la fois innovante et facile de mise en place ou de développement, ainsi qu'avoir la capacité de mesurer la valeur générée ou l'impact de leurs innovations.

Les start-ups lauréates bénéficieront de plusieurs dispositifs de visibilité et d'accompagnement pour faire connaître et développer leur activité, comme la mise à disposition d'un corner au sein du village Innovations de l'évènement ou le mentorat par POwR pendant une année. Les gagnants du concours seront annoncés le 14 mars au POwR Earth Summit.