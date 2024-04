Spécialiste du bâtiment solaire, Irisolaris veut devenir le premier énergéticien photovoltaïque français

Avec 1700 sites en production et 750 en construction et un chiffre d'affaires consolidé de plus de 100 millions d'euros et des investissements à hauteur de 500 millions d'euros, le président d'Irisolaris, Charles Nucci, a confiance en l'avenir. Arrivés sur le marché du photovoltaïque en 2009 en tant qu'installateur de petites centrales photovoltaïques pour particuliers, l'entrepreneur et son associé Armand Fresnais ont en effet su diversifier leurs activités et déployer leurs agences sur tout le territoire pour devenir aujourd'hui un acteur incontournable de la production d'énergies renouvelables. « Irisolaris s'organise aujourd'hui autour de deux pôles, explique Charles Nucci. Nous sommes à la fois constructeurs de bâtiments photovoltaïques multifonctionnels et énergéticien. À ce jour, nous injectons plus de 200 GWh par an dans le réseau et nous proposons des solutions innovantes et des modèles économiques adaptés aux agriculteurs, mais aussi aux industriels et aux collectivités. Irisolaris aide ses clients à gagner en efficacité énergétique en maitrisant ses métiers sur toutes la chaine de valeur, développement, conception, installation, maintenance et exploitation.

Accompagner la transition des entreprises

Deux ans après le début de la guerre en Ukraine et la flambée des prix de l'électricité, les collectivités et les entreprises de toutes tailles ont pris la mesure de l'importance de maitriser leur production énergétique afin de diminuer leurs factures et de maitriser leurs budgets sur le long terme. Face à cet engouement et à la volonté de nombreuses organisations de diminuer leurs émissions carbone dans une démarche RSE, Irisolaris se positionne comme un expert en accompagnement, qui aide les porteurs de projet à identifier les meilleures solutions, tant au niveau du mode de financement que des produits. « Le photovoltaïque est un moyen de financer des projets, de consolider l'activité et d'améliorer le quotidien, confie Charles Nucci. Il existe des solutions pour tous les types de clients, qu'il s'agisse d'investissements dans des solutions d'autoconsommation, de valorisation foncière avec revente sur le réseau ou simplement d'ombrières de parking, qui sont désormais encouragées par les lois Climat et Résilience et APER. »

Des solutions photovoltaïques au plus près des besoins

En fonction des attentes des porteurs de projet, les équipes d'Irisolaris propose des solutions photovoltaïques en toiture, en ombrières ou en centrales au sol, en cherchant toujours à améliorer le quotidien grâce à des solutions alliant praticité, efficacité et innovation. Lancée en début d'année, la nouvelle gamme destinée aux agriculteurs propose par exemple des solutions de petite puissance associées à des équipements tels que des abreuvoirs chauffants, des brosses rotatives ou des grattoirs à vache... « Le photovoltaïque peut vraiment changer la vie des agriculteurs, mais aussi des industriels et des usagers, conclut Charles Nucci. Dès que l'État aura une vision globale du sujet et mettra fin au millefeuille administratif actuel, la filière pourra se déployer, dans l'intérêt de l'économie locale. En attendant, nous continuons à investir dans des centrales au sol, ce qui enrichit le mix énergétique français d'une énergie décarbonée, locale et entièrement vertueuse »