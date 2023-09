Fisher Investments Europe se penche sur le concept de préservation du capital

Qu'est-ce que la préservation du capital ? Cet objectif comporte-t-il des risques ?

S'il existe plusieurs définitions, la véritable préservation du capital est une stratégie d'investissement qui vise une fluctuation faible ou nulle de la valeur d'un portefeuille. En d'autres termes, l'objectif consiste à éliminer tout risque de baisse du portefeuille. Mais les analyses de Fisher Investments Europe sur l'histoire des marchés montrent que presque tous les titres, des actions aux obligations en passant par les matières premières et l'immobilier, comportent un risque de perte. Par conséquent, les investisseurs qui cherchent réellement à préserver leur capital devraient probablement éviter ces classes d'actifs et privilégier les liquidités et les équivalents de trésorerie. Contrairement aux autres actifs, les liquidités conservent leur valeur nominale : un euro détenu en liquidités sera toujours un euro dans un an. Les liquidités varient peu - on peut donc parler de préservation du capital.

Cependant, il faut noter que cette stratégie comporte ses propres risques : la quantité de biens et de services que vous pouvez acheter avec un euro diminuera probablement au fil du temps en raison de l'inflation (hausse des prix dans l'ensemble de l'économie). Entre l'an 2000 et la pandémie, le taux d'inflation annuel moyen s'est établi à 1,7 %.[i] Plus récemment, l'inflation a largement dépassé ce niveau, atteignant 8,4 % en 2022.[ii] Mais même aux taux pré-pandémie, Fisher Investments Europe estime que l'inflation constitue un risque pour un portefeuille durablement et exclusivement composé de liquidités. Si les liquidités conservent leur valeur dans l'immédiat, un portefeuille entièrement constitué de liquidités perdrait techniquement de la valeur en termes réels (corrigés de l'inflation) au fil du temps, à moins de percevoir des intérêts bancaires supérieurs à l'inflation - ce qui est rare ces dernières années, selon nos recherches.

Quelques exemples de préservation du capital par Fisher Investments Europe

Pour illustrer les implications d'une véritable préservation du capital, examinons quelques portefeuilles hypothétiques. Le portefeuille A détient 100 % d'actions, le portefeuille B 50 % d'actions et 50 % d'obligations, et le portefeuille C est composé exclusivement de liquidités. L'histoire montre que le portefeuille A connaîtrait la plus grande volatilité à court terme, tout en engrangeant les meilleures performances à long terme.[iii] Le portefeuille B enregistrerait probablement une appréciation inférieure à celle du portefeuille A, mais sa poche obligataire pourrait atténuer la volatilité, ce qui se traduirait par une performance plus régulière.[iv] Le portefeuille C connaîtrait une volatilité et une appréciation presque nulles, mais afficherait la performance à long terme la plus faible.

Selon Fisher Investments Europe, les investisseurs doivent s'exposer à un certain niveau de risque pour faire fructifier leur portefeuille. Autrement dit, ceux qui privilégient une volatilité de portefeuille faible ou nulle à court terme doivent accepter la forte probabilité de rendements faibles ou nuls à long terme. Cependant, il ne s'agit pas d'établir une hiérarchie entre bons et mauvais portefeuilles. Tout dépend des objectifs financiers, de l'horizon d'investissement et de la tolérance au risque de chacun, qui varient en fonction de l'investisseur. Mais si la réalisation de vos objectifs financiers exige la croissance de votre portefeuille, vous devrez accepter une certaine forme de risque à la baisse.

Comment les investisseurs peuvent-ils exploiter ces informations ?

À notre avis, les investisseurs qui comprennent ces enjeux sont plus susceptibles de formuler des anticipations réalistes quant aux limites de la préservation du capital. En effet, maîtriser la relation qui lie le risque à la croissance peut aider les investisseurs à se préparer à ce qui les attend. Si un investisseur recherche une croissance comparable à celle des actions pour atteindre ses objectifs, il devra accepter la volatilité inhérente à la détention d'actions. Nous pensons que cette prise de risque est inévitable à long terme. En revanche, s'il cherche avant tout à préserver son capital, Fisher Investments Europe pense qu'il a tout intérêt à renoncer à l'objectif d'appréciation. S'il est possible de maintenir la valeur du portefeuille - du moins en termes nominaux - la préservation du capital n'est pas une stratégie pour ceux qui recherchent des rendements similaires à ceux du marché, sans compter que si l'investisseur doit retirer des fonds pour couvrir ses frais de subsistance, la valeur du compte diminuera. Avoir conscience de ces enjeux peut influencer les objectifs d'investissement, les choix de style de vie et d'autres décisions financières personnelles.

Nous avons également constaté que le fait d'avoir des anticipations réalistes aidait les investisseurs à identifier les offres d'investissement potentiellement frauduleuses. Au fil des ans, nous avons vu nombre d'acteurs malveillants proposer simultanément l'appréciation et la préservation du capital, ce qui nous semble impossible. En réalité, ces acteurs ne sont probablement pas en mesure de garantir la préservation du capital, ou les performances réalisées risquent de s'avérer décevantes. D'après les analyses de Fisher Investments Europe, les investisseurs qui ont compris que l'appréciation et la préservation du capital s'excluaient mutuellement sont mieux armés pour détecter l'incohérence de ce type de proposition.

