Fisher Investments France donne son avis sur comment les investisseurs peuvent tomber dans le piège de l’aversion myope aux pertes

Ils ont baptisé ce phénomène « Aversion myope aux pertes » ou « Théorie des perspectives », des concepts fréquemment employés aujourd'hui dans les recherches en psychologie et en finance comportementale.[i] Et ce pour de bonnes raisons : Selon Fisher Investments France, il est essentiel de bien comprendre ce concept, car il permet d'expliquer pourquoi les investisseurs prennent des décisions basées sur leurs émotions dans le cadre de leurs portefeuilles, ce qui constitue une étape clé pour les éviter.

L'étude de référence de Kahneman et Tversky, « Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk », a analysé le comportement humain dans le cadre de jeux (ou de perspectives) impliquant des paris, des jeux d'argent et des loteries.[ii] Dans l'un des cas, les chercheurs ont demandé à des participants israéliens de choisir entre :

A) 100 % de chances de perdre 3.000 USD ou

B) 80 % de chances de perdre 4.000 USD et 20 % de chances de ne rien perdre.

Ils ont ensuite dû choisir entre :

A) 100 % de chances de recevoir 3.000 USD ou

B) 80 % de chances de recevoir 4.000 USD et 20 % de chances de ne rien recevoir.

Lorsque Kahneman et Tversky ont mené cette étude, le salaire annuel moyen des Israéliens équivalait à 3.000 USD, de sorte que pour les participants, la perte ou le gain potentiel correspondait à une année entière de salaire, voire plus.[iii]

Dans le premier scénario, 92 % des personnes sondées ont choisi l'option B, soit une faible chance de ne rien perdre malgré une probabilité beaucoup plus forte de perdre une somme plus conséquente, plutôt que la perte certaine de l'option A. Dans le deuxième scénario, la plupart des participants ont préféré le gain garanti de 3.000 USD au risque relativement faible de ne rien gagner, même si l'issue la plus probable était un gain de 4.000 USD. De l'avis de Fisher Investments France, plusieurs conclusions peuvent être tirées de cette étude : d'une part, les participants n'ont pas évalué de la même manière un gain de 3.000 USD et une perte de 3.000 USD, même si les chances étaient identiques et que les sommes en question pouvaient avoir un impact significatif sur la situation financière de l'intéressé. D'autre part, les participants détestaient tellement les pertes qu'ils étaient prêts à risquer de perdre plus d'argent pour avoir une faible chance d'éviter toute perte.

Les conclusions de cette étude ont, selon nous, de réelles implications pour les investisseurs. De l'avis de Fisher Investments France, sur la base de son analyse du comportement des investisseurs, certains choisissent de se retirer du marché en cas de volatilité négative. Tout comme pour les participants à l'étude, ils souhaitent avant tout éviter d'avoir à subir davantage de pertes. Bien qu'une telle approche puisse être rassurante ou réconfortante à court terme, si vous vendez après un repli des actions, vous enregistrez des pertes et risquez de rater le rebond. Selon nos recherches, au fil du temps, les phases positives manquées peuvent s'accumuler et peser sur les rendements à long terme des investisseurs.

Prenons un exemple récent : en 2023, les actions mondiales ont chuté de 7,5 % entre mi-septembre et fin octobre.[iv] De l'avis de Fisher Investments France, fondé sur son analyse de l'actualité financière de l'époque, les inquiétudes liées à la hausse des rendements souverains et au conflit géopolitique au Moyen-Orient ont pesé sur les investisseurs.[v] Ces inquiétudes ont probablement incité certains à délaisser les actions, ceux-ci voulant être soulagés à court terme et éviter tout risque de nouvelle chute des marchés.

Toutefois, cette décision aurait pu s'avérer préjudiciable, de l'avis de Fisher Investments France, dans la mesure où les actions ont rapidement rebondi et enregistré une hausse de 11,4 % entre le point bas d'octobre et la fin de l'année 2023, et de 24,0 % jusqu'au 31 mars 2024.[vi] Ces rendements manqués - mieux connus sous le nom de coût d'opportunité - ainsi que les éventuels taxes et frais de transaction y associés, peuvent être un frein pour les investisseurs qui recherchent une croissance comparable à celle des actions afin de financer leurs objectifs à long terme.

De notre point de vue, une bonne compréhension de l'aversion myope aux pertes peut contribuer à réduire le risque de commettre des erreurs liées aux émotions. Plutôt que de réagir à des rendements passés du marché, nous conseillons d'adopter une vision prospective à long terme. Les investisseurs ont à nos yeux tout intérêt à garder en permanence à l'esprit leurs objectifs spécifiques et les rendements nécessaires pour les atteindre.

Cela peut impliquer un certain effort mental et une prise de conscience. Toutefois, il ressort des études du comportement des investisseurs réalisées par Fisher Investments France qu'il peut être utile de se poser quelques questions de base avant de prendre des décisions concernant un portefeuille. Commencez par vous poser la question suivante : Pourquoi j'agis de la sorte ? S'agit-il d'une décision dictée par mes émotions ou s'inscrit-elle dans mon plan d'investissement à long terme ? Réfléchissez ensuite à l'avenir : Que se passera-t-il si je me trompe ? Quelles sont les conséquences potentielles si les choses ne se passent pas comme prévu ? Si vous prenez le temps de vous poser ces questions, vous pourriez éviter de réagir sous le coup d'une impulsion ou de l'émotion.

Bien entendu, nous ne préconisons nullement d'acheter des actions et de ne plus jamais toucher à son portefeuille. D'après l'expérience de Fisher Investments France, il est parfois judicieux de vendre (par exemple, si la raison qui a motivé la détention d'une action donnée a changé). Cependant, la volatilité à court terme ne figure pas parmi ces raisons, à notre sens. Notez par ailleurs que malgré de nombreuses périodes négatives, le rendement annualisé moyen à long terme des actions mondiales se monte à 8,6 %.[vii] Le prix à payer pour bénéficier d'un tel rendement consiste selon nous à faire preuve de discipline face aux creux et aux rebonds du marché. De l'avis de Fisher Investments France, porté par son analyse de l'historique des marchés, le fait d'y participer n'empêche en rien les investisseurs de jouir du rendement des actions sur le long terme, un élément essentiel pour atteindre les objectifs financiers que l'on s'est fixés.

