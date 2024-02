Fisher Investments France donne son avis sur les enseignements à tirer de 2023 pour les investisseurs à long terme

Note : Nos commentaires politiques sont volontairement neutres. Fisher Investments France ne favorise aucun parti politique ni aucun candidat. Au contraire, nous évaluons les évolutions politiques uniquement à l'aune de leur impact potentiel sur l'économie et les marchés. Selon nous, une approche inverse peut introduire un biais politique et favoriser les erreurs d'investissement.

Le fossé considérable entre la morosité ambiante et la réalité a alimenté un nouveau marché haussier qui s'est poursuivi tout au long de l'année 2023, malgré quelques soubresauts - y compris une correction - en cours de route. Dans cet article, nous examinerons plusieurs leçons d'investissement clés que Fisher Investments France a tirées de 2023 et que les investisseurs à long terme seraient bien avisés de garder à l'esprit.

La volatilité est normale dans les premières phases des marchés haussiers

Une volatilité négative refait souvent surface au début des marchés haussiers, ce qui amène les investisseurs à se demander si le nouveau cycle haussier n'est pas en réalité un redoutable rallye baissier déguisé.

Depuis le creux du marché baissier d'octobre 2022, l'indice MSCI World a connu plusieurs replis. Des reculs plus modestes ont eu lieu en décembre 2022, au moment précis où le nouveau marché haussier se mettait en marche, suivis d'un repli en mars, motivé par les craintes de faillites de banques régionales. Selon l'avis exprimé par Fisher Investments France dans de précédents articles, la volatilité a fait son retour à la fin de l'été : une correction en dollars américains a frappé les marchés alors qu'ils s'approchaient de nouveaux sommets historiques. La correction - une baisse de 10 à 20 % induite par le sentiment - a été alimentée par plusieurs craintes, notamment la hausse des rendements à long terme, l'augmentation des prix de l'énergie et l'éventualité d'une fermeture des administrations gouvernementales américaines. En dépit de la volatilité, les marchés ont repris leur marche en avant et ont atteint en novembre de nouveaux sommets historiques.

À l'image des replis mineurs, les corrections ne sont pas inhabituelles dans les nouveaux marchés haussiers. En réalité, comme le montre l'illustration 1, les nouveaux cycles haussiers subissent généralement au moins une correction avant d'atteindre leur point d'équilibre, ainsi que de nombreux reculs.

Illustration 1 : Les replis (et les corrections) sont normaux aux premiers stades des marchés haussiers

Source : Global Financial Data, au 24/11/2023. Performance de l'indice MSCI World Price, du 31/12/1969 au 22/11/2023. Les calculs moyens et médians ne tiennent pas compte de 2022. Pour des raisons de disponibilité, les rendements totaux de l'indice sont en lecture mensuelle entre le 31/12/1969 et le 31/12/1975 et quotidienne par la suite. Par conséquent, avant le pic et le creux de l'indice en 1975, les points et calculs basés sur ces points utilisent la valeur de l'indice en fin de mois la plus proche des dates réelles de pic et de creux des rendements quotidiens de l'indice MSCI World Price. Performance exprimée en dollars américains. *Nombre de replis et de corrections au cours des 14 premiers mois en raison du début d'un nouveau cycle de marché baissier.

Il est pour ainsi dire vain de tenter de prédire la volatilité à court terme, mais, heureusement pour les investisseurs à long terme, ce n'est pas nécessaire. Rester investi en période de volatilité n'est certes pas confortable, mais on notera que le rendement annualisé moyen de près de 8,6 % des actions internationales tient compte tant des marchés haussiers que baissiers.[i] Indépendamment de la volatilité à court terme, les marchés haussiers durent plus longtemps et sont plus solides que les marchés baissiers. C'est pourquoi Fisher Investments France estime que les investisseurs qui continuent de faire preuve de rigueur ont plus de chances de ne pas s'écarter de leurs objectifs d'investissement à long terme.

La hausse des taux ne condamne pas nécessairement les valeurs technologiques

Au cours du marché baissier de 2022, le secteur de la technologie a été durement touché, avec des performances inférieures à celles de l'ensemble du marché. Certains ont attribué ces piètres performances à la hausse des taux d'intérêt, les banques centrales du monde entier ayant relevé leurs taux pour maîtriser l'inflation. En théorie, les bénéfices futurs des entreprises technologiques ont moins de valeur que les bons du Trésor lorsque les taux d'intérêt sont élevés ou en hausse. La raison à cela est que, selon Fisher Investments France, les investisseurs évaluent les entreprises technologiques en croissance sur la base de l'anticipation de bénéfices futurs - et lorsque les taux sont bas, ces bénéfices futurs potentiels semblent séduisants. En cas de remontée des taux, la valeur actuelle de ces bénéfices futurs diminue puisque les investisseurs peuvent prétendument faire un meilleur usage de leurs capitaux à court terme ailleurs.



Les taux d'intérêt étant restés élevés en 2023, certains pensaient que la technologie continuerait de sous-performer. Au lieu de cela, le secteur a surperformé le marché dans son ensemble d'environ 25 %, malgré les nouvelles hausses de taux des banques centrales tout au long de l'année (Illustration 2).[ii]

Illustration 2 : La technologie surperforme le marché au sens large en 2023

Source : FactSet, au 23/11/2023. Indices MSCI World et MSCI World Information Technology Total Return, données quotidiennes, 01/01/2023 - 22/11/2023. Performance exprimée en dollars américains.

La hausse des taux serait en outre délétère pour le secteur des technologies selon certains, car elle pourrait entraîner un tarissement des prêts, ce qui nuirait à l'industrie. De l'avis de Fisher Investments France, contrairement à la croyance populaire, le ralentissement de l'activité de prêt ne constitue pas une menace majeure pour le secteur, car bon nombre des plus grandes entreprises technologiques (et assimilées) du monde affichent des bilans exceptionnellement solides. Les entreprises technologiques de qualité, orientées vers la croissance, sont en mesure d'autofinancer leur expansion sans avoir recours à l'endettement, par rapport aux entreprises appartenant à des catégories plus cycliques. Bénéficiant de tendances à long terme, les entreprises technologiques sont potentiellement moins sensibles au ralentissement de la croissance économique.

Une autre raison possible de la surperformance du secteur technologique en 2023 peut être attribuée à « l'effet de rebond » - un terme utilisé par Fisher Investments France pour décrire la tendance des entreprises qui se comportent le moins bien dans les marchés baissiers à rebondir le plus fortement dans les premiers stades d'un nouveau marché haussier. La technologie et les autres catégories présentant des caractéristiques similaires ont nettement sous-performé en 2022, mais ont enregistré une forte surperformance dans le nouveau marché haussier.

Selon Fisher Investments France, et comme démontré en 2023, un environnement économique à croissance ralentie et des taux en hausse favorisent en fait les entreprises robustes et orientées vers la croissance.

Le « Miracle de mi-mandat » a (encore) tenu ses promesses

Le fameux « Miracle de mi-mandat » désigne les rendements élevés enregistrés au cours des trois premiers trimestres consécutifs aux élections de mi-mandat aux États-Unis. Non seulement ces trois trimestres calendaires présentent une fréquence élevée de rendements positifs, mais ils affichent aussi un rendement moyen de l'indice MSCI World de 19,5 % depuis 1970.[i] En 2023, le Miracle de mi-mandat a parfaitement fonctionné, les actions mondiales augmentant de 26,3 % sur une période de neuf mois (Illustration 3).[ii]

Illustration 3 : Le Miracle de mi-mandat actuel supérieur à la moyenne

Source : FactSet, au 23/11/2023. Rendements moyens de l'indice MSCI World Total Return du dernier trimestre de la 2e année d'un mandat présidentiel jusqu'à la fin du mandat, données journalières, 01/10/1970 - 31/12/2019, et rendements de l'indice MSCI World Total Return, données journalières, 30/09/2022 - 22/11/2023. Performance exprimée en dollars américains.

Quelle est la raison de l'efficacité du Miracle de mi-mandat ? La réponse est simple pour Fisher Investments : la paralysie politique. Point positif pour les marchés, l'impasse politique réduit la probabilité d'adoption d'une législation ou d'une réglementation d'envergure susceptible de créer de l'incertitude pour les marchés. Tournés vers l'avenir, les marchés préfèrent généralement des environnements politiques plus « tranquilles », exempts de surprises susceptibles de créer des gagnants et des perdants dans l'économie. Les élections de mi-mandat de 2022 ont débouché sur une situation de paralysie politique, le contrôle du Congrès américain étant plus ou moins équitablement partagé entre les deux partis. Qui plus est, peu de projets de loi controversés, voire aucun, n'a été adopté en 2023.

De l'avis de Fisher Investments France, le Miracle de mi-mandat a vivement rappelé aux investisseurs l'impact positif que peut avoir la paralysie politique sur les marchés. Les marchés nous ont enseigné en 2023 une autre vérité intemporelle en matière d'investissement.

Réfléchir aux leçons d'investissement à long terme

Fisher Investments France recommande aux investisseurs à long terme de réfléchir aux enseignements que les marchés nous ont livrés en 2023. Qu'il s'agisse de rester discipliné ou de profiter des coups de pouce apportés par les paralysies politiques, l'année 2023 a été riche en enseignements intemporels pour l'investisseur à long terme.

