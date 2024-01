Fisher Investments France vous explique en quoi l’analyse du sentiment peut apporter un éclairage sur la situation actuelle des marchés

Bien qu'il ne s'agisse pas toujours d'un exercice intuitif, il est important de le comprendre et de l'analyser. Sachant que l'évolution des actions résulte de l'écart entre les attentes et la réalité, il peut être très utile d'appréhender le sentiment actuel - en plus des facteurs économiques et politiques sous-jacents - afin d'identifier l'orientation future des marchés. Dans cet article, Fisher Investments France examine le sentiment des investisseurs, ainsi que les différents moyens de le mesurer, et explique pourquoi le sentiment actuel peut laisser espérer une hausse des actions.

Sentiment des investisseurs : de quoi s'agit-il ? En quoi est-il important ? Comment le mesure-t-on ?

En un mot, le sentiment des investisseurs désigne la perception qu'ont ces derniers de l'évolution des marchés. Il peut notamment être « haussier », lorsque les investisseurs s'attendent à une hausse des actions, ou « baissier », lorsqu'ils se montrent plus pessimistes. Il est important de comprendre comment les investisseurs perçoivent la situation sur les marchés, car cela participe à identifier leurs attentes. Selon Fisher Investments France, l'écart entre les attentes et la réalité est le principal moteur de l'évolution des marchés. Par exemple, quand le sentiment est en berne, si les données économiques - relatives par exemple aux bénéfices, aux chiffres d'affaires, aux ventes au détail, ou encore issues des enquêtes menées auprès des investisseurs - dépassent les attentes, les marchés peuvent s'en trouver dopés. Il en est de même dans la situation inverse, lorsqu'un sentiment euphorique alimente des attentes toujours plus élevées. Dans un tel contexte, la publication de données ne répondant pas à ces attentes peut avoir un impact négatif sur les marchés.

Il convient de prendre également en compte l'incidence d'autres facteurs économiques et politiques lorsque l'on évalue le sentiment. Les événements géopolitiques, les élections ou les développements législatifs sont en effet susceptibles d'influer fortement sur le sentiment des investisseurs. Les développements économiques exercent un impact tout aussi important, les investisseurs y voyant volontiers les prémices de l'évolution à venir. En outre, les médias peuvent exercer une influence sur le sentiment en bombardant les investisseurs de titres tous plus sensationnels les uns que les autres, susceptibles tantôt d'exacerber les craintes, tantôt d'attiser l'euphorie.

Chez Fisher Investments France, nous avons conscience que mesurer le sentiment des investisseurs relève à la fois de la science et de l'art. Les enquêtes auprès des investisseurs, les titres de la presse, les valorisations, les rapports sur la confiance des consommateurs, les prévisions des investisseurs professionnels et les flux enregistrés par les fonds de placement sont autant de moyens pour y parvenir. Cependant, aucun d'entre eux ne permet à lui seul de prendre la pleine mesure du sentiment. C'est pourquoi il est important de suivre tout un ensemble d'indicateurs en la matière. Si le sentiment des investisseurs ne peut être mesuré avec précision, il est possible, en revanche, de déterminer dans quelle mesure il cadre avec la réalité et, ainsi, d'identifier plus facilement les risques et les opportunités existant sur le marché.

Le cycle de vie du sentiment de marché

Chez Fisher Investments France, nous sommes convaincus que le cycle de vie du sentiment de marché peut être un outil précieux pour évaluer les marchés. L'investisseur de renom Sir John Templeton a donné cette célèbre description de l'évolution classique du sentiment des investisseurs : « Les marchés haussiers naissent dans le pessimisme, grandissent dans le scepticisme, mûrissent dans l'optimisme et meurent dans l'euphorie. » C'est ce que montre l'illustration 1 ci-dessous.

Illustration 1 : Le cycle de vie du sentiment de marché de Templeton

Le cycle de vie du sentiment de Templeton est riche en enseignements. Un sentiment très pessimiste peut être le signe de la fin d'un marché baissier et de l'amorce d'un nouveau marché haussier. Lorsque les marchés ont atteint un plancher à l'automne 2022, le sentiment a chuté à des niveaux inédits depuis la crise financière de 2008-2009. Inversement, un sentiment euphorique, marqué par une ruée des investisseurs sur les placements spéculatifs en vue d'obtenir des rendements toujours plus élevés, peut être annonciateur d'un pic. Ainsi, le sentiment des investisseurs a probablement atteint un sommet à l'automne 2021, avant que les marchés ne commencent à se replier début 2022.

Si l'affirmation de Templeton concernant les cycles de marché s'avère exacte en ce qui concerne les étapes du cycle de vie du sentiment de marché, celui-ci évolue rarement de façon linéaire. Le sentiment peut fluctuer au fil de l'actualité, à mesure que les investisseurs évaluent les menaces et les données. En outre, il ne doit pas être considéré comme un signal d'achat ou de vente en lui-même. Le sentiment est parfois positif ou négatif pour d'excellentes raisons. Il faut l'utiliser comme un indicateur parmi de nombreux autres permettant d'évaluer les risques et les opportunités potentiels.

Fisher Investments France fait le point sur le sentiment actuel des investisseurs

Fisher Investments France constate qu'un certain scepticisme domine actuellement, ce qui est souvent le cas au début d'un marché haussier. Comment cette situation s'est-elle installée ?

Le sentiment des investisseurs s'est dégradé en 2022, pour atteindre les niveaux de pessimisme généralement observés à la fin d'un marché baissier et à l'approche d'un nouveau marché haussier. Après une embellie début 2023, les faillites de banques régionales américaines en mars ont ravivé les craintes des investisseurs. Les marchés actions ont poursuivi leur tendance haussière, avant de se replier à la fin de l'été face à l'inquiétude suscitée, entre autres, par l'économie chinoise, les rendements obligataires à long terme, le déficit budgétaire fédéral américain, les prix du pétrole, les grèves et le conflit entre Israël et le Hamas.

L'une des principales enquêtes hebdomadaires sur le sentiment des investisseurs - celle réalisée par l'American Association of Individual Investors - a révélé que, début novembre 2023, la proportion d'investisseurs optimistes n'était que de 24 %, après avoir culminé à près de 50 % plus tôt dans l'année.[i] Or, selon Fisher Investments France, une baisse du sentiment peut être annonciatrice d'une phase haussière pour les actions.

Comment utiliser le sentiment dans le cadre de votre analyse globale des marchés ?

Comme nous l'avons dit, Fisher Investments France estime qu'il est important d'évaluer soigneusement les moteurs du sentiment pour établir vos perspectives de marché et votre stratégie d'investissement. Utilisez le sentiment comme un indicateur, en évaluant l'impact qu'il peut avoir sur les attentes futures, puis déterminez le scénario qui vous semble le plus probable au regard des fondamentaux du marché. Il est essentiel d'analyser aussi bien les facteurs de sentiment que ceux d'ordre économique et politique pour définir une stratégie d'investissement complète et éclairée.

Pour Fisher Investments France, céder à l'euphorie ou au pessimisme peut vous amener à prendre des décisions susceptibles d'entraver votre capacité à atteindre vos objectifs d'investissement à long terme. Dans le cadre de votre analyse du sentiment, mieux vaut selon nous n'apporter des changements radicaux à votre portefeuille que si vous estimez que les attentes sont trop élevées par rapport à la réalité. Sur le long terme, la durée d'investissement est bien plus importante que d'essayer de « timer » le marché. En d'autres termes, Fisher Investments France estime que, dans la plupart des cas, les investisseurs à long terme ont tout intérêt à s'accommoder de la volatilité à court terme des marchés pour maximiser leurs chances d'atteindre leurs objectifs d'investissement à long terme.

Pour certains investisseurs, le recours à un gestionnaire financier professionnel permet de bénéficier du soutien et de la rigueur nécessaires pour faire face à des niveaux de sentiment extrêmes. Que vous fassiez ou non appel à un conseiller, Fisher Investments France vous invite à prendre davantage en compte le sentiment et l'impact qu'il peut avoir sur les attentes dans votre analyse des marchés.

