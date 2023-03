Les leçons d’investissement à tirer de 2022 : une année maussade sur les marchés selon Fisher Investments Europe

Bien que la chute des marchés soit douloureuse pour les investisseurs, elle leur permet bien souvent de tirer des leçons importantes et durables en matière de placement. Dans cet article, nous nous penchons sur trois leçons d'investissement cruciales qui, selon Fisher Investments Europe, peuvent s'avérer précieuse pour les investisseurs à long terme.

Les valeurs refuges ne le sont pas toujours

Lors d'un cycle baissier (c'est-à-dire un recul prolongé du marché de 20 % au moins), les investisseurs abandonnent souvent les actions pour se tourner vers des actifs dits « refuges », notamment les obligations, l'or et les liquidités. Mais ceux qui ont opté pour cette approche ont très certainement été déçus en 2022.

Fisher Investments Europe sait que les obligations sont habituellement moins volatiles que les actions à court terme et peuvent être un élément important du portefeuille d'un investisseur, en fonction de ses objectifs et de sa situation financière. Toutefois, les prix de ces actifs (qui évoluent à l'inverse des taux d'intérêt) ont eux aussi fortement chuté en 2022, à mesure de la hausse des taux. Dans ces conditions, un événement rare (mais pas inédit) est survenu : les actions et les obligations ont chuté de concert. Par le passé, ce scénario ne s'est manifesté que 5 % du temps sur une période de douze mois, ce qui fait de 2022 une année particulièrement difficile pour les investisseurs tant en actions qu'en obligations.[i]

Les liquidités n'ont pas non plus fait office de valeur refuge en 2022. Si elles ont indéniablement surperformé d'autres classes d'actifs (comme les actions et les obligations) en termes absolus, l'inflation élevée a érodé leur pouvoir d'achat. Même après une légère hausse en 2022, Fisher Investments Europe constate que les taux d'intérêt des dépôts bancaires sont restés largement inférieurs aux taux d'inflation.

L'or fait également partie des valeurs refuges privilégiées par certains investisseurs. Il est perçu comme une protection contre l'inflation et le recul des marchés, et aurait donc dû générer des performances exceptionnelles en 2022. Il a effectivement pris de la hauteur au début de l'année, mais a vite atteint son pic le 8 mars pour ensuite se replier de 10,8 % jusqu'à la fin de l'année, soit une baisse supérieure au recul de 5,6 % des actions internationales sur la même période[ii].

Selon Fisher Investments Europe, les mauvaises performances des actifs refuges susmentionnés pourraient laisser présager que ce marché baissier prendra fin sans sa traditionnelle « capitulation ». Les investisseurs ont largement appelé à cette capitulation, c'est-à-dire la vague de panique engendrant des ventes massives qui marquent généralement le creux d'un cycle baisser. Mais elle n'intervient habituellement que si les investisseurs disposent d'alternatives aux actions. Or dans les conditions actuelles, elles sont très rares.

Un nouveau marché haussier pourrait poindre en toute discrétion alors que les investisseurs attendent la capitulation - c'est déjà arrivé. Les marchés baissiers de 1966 et de 1982 ne se sont pas achevés sur une capitulation généralisée. S'il est encore trop tôt pour le dire, Fisher Investments Europe estime que cette situation est susceptible de se reproduire aujourd'hui.

Une bonne diversification est indispensable

Début 2022, l'on constatait que les actions de croissance étaient un investissement populaire depuis de nombreuses années, car elles surperformaient systématiquement les actions dites « value ». Lorsqu'une catégorie se maintient en tête pendant un long moment, les investisseurs sont souvent tentés d'abandonner leur approche disciplinée et de courir après les dernières tendances, en vendant les titres dont les performances récentes sont décevantes pour acheter ceux qui produisent de meilleurs résultats. Mais l'année 2022 nous a rappelé pourquoi cette stratégie ne fonctionne pas sur le long terme.

Comme le montre l'Illustration 1, les actions « value » (c'est-à-dire celles réputées se négocier à un prix inférieur à la valeur suggérée par leurs fondamentaux et leur performance financière) ont surperformé en 2022. En effet, le secteur de l'énergie a grimpé en flèche et d'autres secteurs défensifs, comme la consommation de base, les services publics et la santé, ont relativement bien résisté. A contrario, les actions de croissance (c'est-à-dire celles qui sont exposées à des tendances leur permettant de croître plus rapidement que l'économie dans son ensemble) sont plus répandues dans des secteurs tels que la technologie, la consommation discrétionnaire et la plupart des services de communication, qui figurent parmi les plus mauvaises performances de 2022.

Illustration 1 : En 2022, les titres « value » prennent le pas sur leurs homologues de croissance

Source : FactSet, au 02/02/2023. MSCI World Growth et MSCI World Value, dividendes nets réinvestis, 31/12/2021 - 30/12/2022. Performance exprimée en dollars américains. Indice base 100.

Les styles, secteurs et pays qui dominent le marché ne cessent d'évoluer sur les marchés actions. Pour Fisher Investments Europe, la dernière rotation de styles justifie une fois de plus d'éviter toute concentration excessive dans un secteur, un pays ou un style spécifique et nous rappelle les avantages d'un portefeuille bien diversifié.

Votre stratégie d'investissement peut résister à une phase baissière

Ken Fisher surnomme depuis longtemps le marché actions « le Grand Humiliateur », qui cherche à tromper le plus d'investisseurs possible, le plus longtemps possible et pour le plus d'argent possible. Les marchés baissiers peuvent être particulièrement éprouvants pour les investisseurs, incitant même les plus résolus à introduire des changements radicaux dans leur stratégie. Chez Fisher Investments Europe, nous sommes convaincus que les investisseurs doivent résister à cette tentation et garder le cap sur leurs objectifs financiers à long terme. Il n'est pas facile de rester investi tout au long d'un cycle baissier, mais, comme le montre l'Illustration 2, les actions internationales affichent un rendement annualisé moyen de 8,9 % même en période baissière, ce qui en fait la classe d'actifs la plus performante en termes historiques.

Illustration 2 : Les actions en tête des performances sur le long terme

Source : Global Financial Data, FactSet au 11/01/2023. Performance exprimée en dollars américains. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Cela peut être difficile, mais Fisher Investments Europe sait pertinemment que c'est en restant investi que vous pourrez tirer parti du net rebond initial qui marque le début d'un nouveau cycle haussier. Ce rebond survient généralement au moment où les investisseurs s'y attendent le moins et peut jouer un rôle important dans la réussite de vos investissements sur le long terme. Le but est de saisir la plus grande part possible de la toute première phase haussière. Une bonne raison à cela : on constate qu'en moyenne, près de la moitié du rendement de la première année se concentre sur les trois premiers mois de chaque cycle de marché haussier ! Comme le montre l'Illustration 3, le rendement moyen des trois premiers mois s'élève à plus de 17 %. Si vous passez à côté, cela pourrait coûter très cher à votre portefeuille.

Illustration 3 : ne passez pas à côté du rebond offert par un nouveau marché haussier

Source : FactSet au 11/01/2023. Rendements mensuels 31/12/1969 - 31/12/1975, rendements quotidiens du MSCI World 01/01/1976 - 10/01/2023. Performance exprimée en dollars américains. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Les marchés haussiers sont plus longs et plus importants que les marchés baissiers. L'investissement à long terme exige de faire preuve de courage, mais les marchés ont tendance à récompenser les investisseurs disciplinés. Fisher Investments Europe est convaincu que les investisseurs qui sauront écouter ce conseil sont plus susceptibles de rester sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs d'investissement.

