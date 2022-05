Quatre conseils pour pérenniser votre patrimoine familial

Il existe une pléiade de ressources à disposition des investisseurs pour les aider à bâtir un patrimoine à transmettre aux générations futures, mais malheureusement beaucoup moins pour leur apprendre à faire durer cette richesse. Voici quatre conseils de Fisher Investments Europe pour aider à pérenniser votre patrimoine familial.

Commencez à parler d'argent

Il n'est pas toujours facile de parler d'argent en famille. Toutefois, éviter le sujet peut amoindrir sérieusement les chances de réussir la transmission de votre patrimoine à la génération suivante. Selon les personnes, l'argent peut revêtir des significations très différentes (statut, sécurité, influence, contrôle, etc.), ce qui rend la question encore plus difficile à aborder.

Beaucoup d'individus fortunés ne savent tout simplement pas comment parler d'argent avec leurs enfants et leurs petits-enfants. Ils redoutent souvent le changement d'attitude qui pourrait survenir chez leurs héritiers s'ils avaient davantage conscience du patrimoine familial, ou craignent ce qui pourrait arriver à leur fortune lorsqu'ils en perdront le contrôle. La démarche peut être éprouvante, mais apprendre à former les générations futures à l'argent peut vous rendre un immense service. Si les plus jeunes n'ont pas toujours le même niveau de connaissance et de compétence dans le domaine financier, cela ne signifie pas qu'ils n'ont pas envie d'apprendre comment gérer leur argent de façon responsable.

Commencez en douceur et développez volontairement la compréhension du sujet au sein de votre famille. Parmi les questions importantes à considérer figurent la valeur de l'argent, les objectifs financiers des générations, les principes de votre famille, la gestion d'un budget et la planification des investissements. Il est essentiel que ces conversations à propos d'argent n'aient pas lieu de façon ponctuelle. Au contraire : parlez régulièrement d'argent avec votre famille.

Impliquez chacune et chacun dans les réunions de famille

Un des meilleurs moyens d'aider à parler de planification patrimoniale est d'organiser une réunion de famille. Bien réfléchie en amont, celle-ci peut donner à tous l'occasion de participer à la démarche.

Pour préparer vos réunions de famille, définissez l'ordre du jour de manière à aborder ses objectifs et besoins. Les meilleures pratiques ci-dessous peuvent vous aider à organiser une réunion de famille réussie :

Définissez un ordre du jour : En préparant cet ordre du jour, sollicitez tous les membres de la famille pour recueillir leurs idées et questions. Peut-être voudrez-vous également inclure des sujets comme les valeurs de votre famille, des objectifs éducatifs, d'investissement, philanthropiques, etc. Les membres d'une famille peuvent se montrer plus ou moins intéressés lorsqu'il s'agit de parler d'argent. Essayez d'intégrer des interactions sociales après votre réunion pour maintenir l'implication de tous.

En préparant cet ordre du jour, sollicitez tous les membres de la famille pour recueillir leurs idées et questions. Peut-être voudrez-vous également inclure des sujets comme les valeurs de votre famille, des objectifs éducatifs, d'investissement, philanthropiques, etc. Les membres d'une famille peuvent se montrer plus ou moins intéressés lorsqu'il s'agit de parler d'argent. Essayez d'intégrer des interactions sociales après votre réunion pour maintenir l'implication de tous. Choisissez un endroit pour votre réunion : Si possible, pensez à un lieu neutre, sans connotation spécifique avec votre famille. Les frais de voyage seront pris en charge par le patrimoine familial, afin de soulager toute crainte relative au coût d'assister à la réunion. En fonction des contraintes logistiques, les réunions virtuelles sont également envisageables.

Si possible, pensez à un lieu neutre, sans connotation spécifique avec votre famille. Les frais de voyage seront pris en charge par le patrimoine familial, afin de soulager toute crainte relative au coût d'assister à la réunion. En fonction des contraintes logistiques, les réunions virtuelles sont également envisageables. Établissez un calendrier régulier : L'organisation de réunions de famille régulières aidera vos proches à prendre conscience de l'importance du sujet. Commencez par établir un premier calendrier sur les 12 à 24 prochains mois.

L'organisation de réunions de famille régulières aidera vos proches à prendre conscience de l'importance du sujet. Commencez par établir un premier calendrier sur les 12 à 24 prochains mois. Déterminez des règles d'implication : L'implication de tous les membres de la famille les aidera à s'approprier l'objectif ultime : planifier le bien-être financier de ceux qui vous entourent. De plus, la diversité des points de vue peut apporter des perspectives précieuses et uniques. Encouragez une écoute et une participation respectueuses et actives.

L'implication de tous les membres de la famille les aidera à s'approprier l'objectif ultime : planifier le bien-être financier de ceux qui vous entourent. De plus, la diversité des points de vue peut apporter des perspectives précieuses et uniques. Encouragez une écoute et une participation respectueuses et actives. Prenez des notes : Garder une trace des réunions permet de responsabiliser davantage ceux qui y participent. Transmettez un exemplaire de ces notes aux membres de votre famille après la réunion.

Garder une trace des réunions permet de responsabiliser davantage ceux qui y participent. Transmettez un exemplaire de ces notes aux membres de votre famille après la réunion. Développez un plan d'action : Fixez un calendrier de projet, délimitez des responsabilités individuelles, ainsi que des tâches et des plans nécessitant un suivi avec la famille. Pensez toujours à l'imprévu, gardez vos proches informés des nouveautés relatives aux sujets abordés et, après les réunions, envisagez de demander quelles améliorations pourraient être apportées.

Faites la promotion d'une éducation continue à la finance

L'alphabétisation financière (qui n'est pas toujours présente chez tous les membres d'une famille) est importante pour le succès de la stratégie de transmission d'un patrimoine familial. Il est donc peu surprenant que la génération qui hérite d'un patrimoine ait plus de chances de dépenser celui-ci plus librement que la génération qui l'a gagné. La fortune s'accompagne d'une grande responsabilité. Enseigner les meilleures pratiques financières à votre famille peut aider à pérenniser votre patrimoine familial.

Il n'est pas nécessaire d'envoyer toute votre famille dans une école de commerce pour obtenir des compétences en finance. L'accent doit être mis avant tout sur des enseignements simples et percutants. Fournissez des documents, comme des manuels d'éducation financière, des vidéos et des cours en ligne, mettez-les à disposition de votre famille et organisez des sessions de formation axées sur les compétences et des ateliers auxquels puissent assister vos proches, ensemble.

La planification de réunions avec vos comptables et conseillers financiers peut aider tout le monde à disposer d'une vision plus claire de la situation financière actuelle de votre famille, ses projets et ses éventuelles stratégies pour l'avenir. Fisher Investments Europe vous invite à organiser des discussions sur l'éducation financière avec l'aide un professionnel. Un professionnel peut également permettre de lever vos doutes et répondre à vos interrogations.

Financez la croissance future pour une prospérité durable

Inciter les membres d'une famille à jouer un rôle actif dans la gestion et la croissance de leur patrimoine aide à mieux saisir la valeur de l'argent. Cela peut impliquer, par exemple, de s'engager dans une entreprise familiale existante, de financer une nouvelle affaire ou d'investir sur les marchés financiers.

Beaucoup des personnes qui héritent d'un patrimoine important ne savent pas comment investir correctement. Souvent, les gens ont une approche trop prudente de leurs investissements, ce qui les amène la plupart du temps à garder de vastes pans de leur fortune en espèces ou dans des titres dits « plus sûrs », comme les obligations. Après tout, leur héritage représente généralement beaucoup plus d'argent qu'ils n'en avaient auparavant, d'où leur volonté de ne pas prendre de risques excessifs. Fisher Investments Europe considère que les conseils d'un professionnel financier réputé peuvent être utiles aux héritiers ayant peu d'expérience de l'investissement, en les orientant dans la bonne direction pour faire fructifier stratégiquement leur patrimoine.

Le patrimoine issu d'un héritage peut changer la vie d'une famille, mais il est important de ne pas tenir sa pérennité pour acquise. Des conversations réfléchies, une éducation à la finance et la planification stratégique permettront de faire durer votre patrimoine familial pour les générations à venir.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ne manquez pas les dernières actualités et perspectives de marché de Fisher Investments Europe:

Fisher Investments Europe est le nom commercial utilisé par Fisher Investments Luxembourg, Sàrl en France (« Fisher Investments Europe »). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl est une société à responsabilité limitée constituée au Luxembourg sous le numéro B228486 et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF »). Son siège social est sis à l'adresse suivante : K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Troisième étage L-1246 Luxembourg.

Ce document reflète les opinions générales de Fisher Investments Europe et ne doit pas être considéré comme une recommandation personnalisée en matière d'investissement ou de fiscalité ni comme un reflet de la performance client. Rien ne garantit que Fisher Investments Europe maintiendra ces opinions, qui sont susceptibles de changer à tout moment si de nouvelles informations ou analyses lui sont communiquées ou en cas de réévaluation de celles-ci. Les informations contenues dans le présent document ne constituent en aucun cas une recommandation ou une prévision quant à l'évolution des conditions de marché. Elles sont fournies à titre purement indicatif. La situation actuelle ou future des marchés peut différer considérablement de celle présentée ici. De plus, aucune garantie n'est donnée quant à l'exactitude des hypothèses formulées à des fins d'illustration dans le présent document. L'investissement sur les marchés financiers comporte un risque de perte de tout ou partie du capital investi, et rien ne garantit que ce montant pourra être récupéré. Les performances passées ne sont ni une garantie ni un indicateur fiable des performances futures. La valeur de vos investissements et les revenus qui en découlent peuvent fluctuer au gré des évolutions des marchés financiers et des taux de change mondiaux.