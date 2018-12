A Roppenheim, les gilets jaunes rêvent d'une révolte européenne

Près de la frontière, les gilets jaunes alsaciens acclament le passage des camions étrangers. Opposés à la libre circulation des salariés européens, ils revendiquent le retour des contrôles à la frontière avec l'Allemagne. (Crédits : Olivier Mirguet/ La Tribune)

Les manifestants ont installé leur camp au bord de la route, à 500 mètres de la frontière allemande. Ils se disent soutenus par les travailleurs qui, chaque jour, franchissent le pont au-dessus du Rhin pour se rendre au travail. Et rêvent d'un front commun de la contestation au-delà de la frontière. Contre les taxes, les institutions et leurs représentants, et contre l'Europe.