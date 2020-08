Bourgogne-Franche-Comté : cap sur le tourisme vert !

La Tribune. En quoi le tourisme durable pourrait-il avoir un impact économique sur la Bourgogne-Franche-Comté ?

Patrick Ayache. Dans une société post crise Covid-19, des évolutions comportementales des voyageurs sont en train de se profiler avec des axes forts. On voit d'abord une volonté de retour au vert. Les recherches de logements en dehors des villes, dans des territoires protégés, oxygénés, chlorophyllisés, enregistrent des records. Ensuite le vélo est davantage plébiscité car il est économique, écologique et bon pour la santé. La Bourgogne-Franche-Comté dispose d'ailleurs d'itinéraires de qualité et en nombre. Enfin, on observe une tendance au manger sain, manger bien, manger local. La démarche d'attractivité de la Région sur ce point consiste à faire de la Bourgogne-Franche-Comté la région de référence en France et en Europe du mode de vie « sain » et « accessible ». La Région Bourgogne-Franche-Comté doit être au rendez-vous et aider les professionnels du tourisme et les territoires à prendre ce virage et à en faire de vrais produits touristiques.

Avez-vous déjà des chiffres sur ce que représente actuellement le tourisme durable en Bourgogne-Franche-Comté ?

La tendance est forte, mais il...