16 PME innovantes dans la première promo de Boost’Up Bretagne

Seize entreprises bretonnes à fort potentiel, dont neuf rennaises, ont intégré la première promotion de Boost'Up Bretagne, le « premier accélérateur régional d'entreprises innovantes en France ». Mis en place par Bpifrance, la Région Bretagne et les sept technopoles de Bretagne, ce dispositif va offrir à des PME innovantes, telles que Abyss Ingredients (biotechnologies), Foil & Co (composite), IoT BZH (véhicules connectés), Hoppen (e-santé) ou encore Secure-IC (cybersécurité), un accompagnement sur dix-huit mois articulé autour de trois axes. Leurs dirigeants seront accompagnés en termes de conseil, avec la réalisation, par un consultant, d'un diagnostic individualisé pour identifier les leviers de croissance de l'entreprise ; en matière de formation, avec seize jours dispensés par Skema Business School et dans le domaine de la mise en réseau.

Lire aussi : Bretagne : la Glaz économie affiche 21 projets d'innovation numérique en expérimentation

Intégrer des PME en forte croissance

Les 16 entrepreneurs bénéficieront notamment d'un accès privilégié aux réseaux des trois partenaires. En pratique, ils sortiront deux journées par mois de leur quotidien opérationnel pour se focaliser...