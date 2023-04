Acompte sur salaire : la startup Spayr lève 2,5 millions d'euros pour lutter contre le découvert

Dans les pays anglo-saxons, les salariés sont habitués à la flexibilité du salaire. Ils peuvent choisir entre un paiement mensuel, bimensuel ou hebdomadaire. La jeune startup Spayr entend importer ce principe de salaire à la demande en France. Née en 2021 à La Trinité-sur-Mer dans le Morbihan, l'entreprise est désormais incubée à la Station F à Paris. Spayr propose aux ETI et aux grands comptes une solution de versement de salaire à la demande.

« Notre objectif est de quadrupler le nombre d'utilisateurs (120.000) d'ici la fin de l'année et de recruter 10 nouveaux collaborateurs », fait valoir Louis Ajacques, un des trois jeunes cofondateurs de Spayr.

Pour accélérer son déploiement, recruter et se déployer en Europe dès la mi-2024, la jeune pousse vient de lever 2,5 millions d'euros auprès de Blast.Club, une plateforme d'investissement développée par Anthony Bourbon, créateur de la marque de substituts de repas Feed, notamment. Spayr n'est pas la seule startup à se positionner sur le thème du pouvoir d'achat. En septembre 2022, Rosaly, autre Fintech parisienne, a levé 10 millions d'euros pour développer son système d'acompte sur salaire.

Concrètement, l'application mobile Spayr, gratuite pour les salariés et déployée sur les stores, suit en temps réel le salaire gagné. Elle propose aux personnes confrontées à des difficultés financières ou faisant face à un imprévu pour lequel elles ne disposent pas de trésorerie, d'accéder, en cours de mois, à une fraction de cette rémunération déjà acquise, 24 heures sur 24 et de manière instantanée.

« Spayr s'adresse particulièrement aux ETI et aux grands groupes dans des secteurs comme l'hôtellerie-restauration, la distribution, le retail, le BTP et la logistique, où les salaires oscillent entre le Smic (1.300 euros net) et le salaire médian à 1.950 euros », explique Louis Ajacques.