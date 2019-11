Avec The Pearl Akoya, Cabasse Audio élargit sa clientèle et concurrence Devialet

Un an après le lancement de The Pearl, son enceinte connectée à moins de 3000 euros qui marchait déjà sur les terres de Devialet, Cabasse Audio, la marque bretonne de hi-fi et home cinéma, a dévoilé vendredi 18 octobre sa descendante, The Pearl Akoya.

Créée et développée à Plouzané (Finistère), cette enceinte de streaming HD ultra-compacte (22 centimètres de haut) mise elle aussi sur sa qualité acoustique et sa puissance pour concurrencer directement la Phantom Reactor de Devialet.

Pilotable à la voix

Ce bijou sphérique de design et de technologie sera commercialisé en novembre au prix de 1490 euros, en version noir métallique ou blanc nacré. Sur le plan technique, The Pearl Akoya, dotée de la connectivité Bluetooth et wi-fi, affiche une puissance sonore de 115 dB et permet la lecture de tous les fichiers audios. Pilotable à la voix, elle est compatible avec l'assistant vocal de Google et bientôt avec Alexa, d'Amazon.

Pour Cabasse, filiale d'AwoX, spécialiste des technologies et objets connectés pour la maison, qui a racheté l'entreprise à Canon en 2014, la création de ces enceintes grand public...