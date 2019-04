Grâce à Syrlinks, les satellites de OneWeb communiquent avec la terre

C'est un contrat d'envergure qui dope la croissance de Syrlinks et lui ouvre de nouvelles perspectives dans l'univers du New Space. La PME bretonne de Cesson-Sévigné spécialisée dans la géolocalisation et la radiocommunication permet à l'entreprise américaine OneWeb de contrôler les six premiers satellites de sa méga-constellation, quelques heures après leur mise en orbite. Ce projet phare de OneWeb, dont Airbus est partenaire, doit constituer le premier réseau internet mondial et bon marché par satellite à horizon 2022.

Grâce à ses équipements embarqués, Syrlinks « se positionne comme leader mondial des radiocommunications spatiales ». Pour faire fonctionner cette constellation de 650 satellites low cost,Syrlinks produira sous deux ans plus de 3.000 équipements radiofréquence (émetteur-récepteur et amplificateur faible bruit) permettant de faire communiquer les satellites avec la Terre.

Cent nouveaux collaborateurs en 2019

L'entreprise rennaise a investi 1,7 million d'euros dans la construction de plus de 1.000 m² de locaux et dans la mise au point un nouveau process de production industrialisée et d'une salle blanche. Présidée par Guy Richard, la PME a recruté plus de 30...