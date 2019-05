La coopérative Solarenn investit dans la tomate sans pesticide

En 2019, Solarenn va accélérer sa transition agri-écologique : le sans pesticide et la Haute Valeur Environnementale (HVE) seront « l'étendard » de la coopérative maraîchère basée en Ille-et-Vilaine. Cinquième opérateur du marché de la tomate sous serre en France, au 3e rang des producteurs bretons, l'entreprise mise sur la montée en volume de sa gamme sans traitement chimique, Les Responsables, et sur l'obtention fin janvier de la certification HVE niveau 3, pour soutenir sa croissance et contrer la baisse des ventes de la tomate grappe classique.

Le logo HVE peut désormais être apposé sur 100 % des emballages recyclés de cette gamme à mi-chemin entre le bio et le conventionnel. « Indéniablement, Les Responsables et les petits fruits, avec un bon niveau de valorisation, font grimper les résultats et permettent de maintenir le chiffre d'affaires », reconnaît Christophe Rousse, président de Solarenn.

700.000 euros d'investissement

Les volumes et les ventes ont quasi doublé en quinze ans, et en 2018 la coopérative affiche un chiffre d'affaires en hausse de 12 %, à 50 millions d'euros. Si 30.000 tonnes de tomates, 80 tonnes de fraises gariguette et 30 tonnes de mini-poivrons ont...