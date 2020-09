Le forum économique breton au chevet de la relance verte de la région

Territoire et leadership sont-ils conciliables en Bretagne ? L'enthousiasme des débats et des intervenants qui ont animé le premier Forum économique breton, installé à Saint-Malo, mardi 8 et mercredi 9, ne laisse pas de doute sur la réponse : la Bretagne possède les atouts pour relancer son économie, se réinventer pour attirer les entreprises et les talents.

Préservée par le poids de son industrie agro-alimentaire, l'économie bretonne a moins été touchée par l'ampleur de la crise liée au Covid-19, mais les acteurs du territoire, entreprises, collectivités, investisseurs et organismes de la formation, avaient besoin de se retrouver pour imaginer le monde d'après. L'enjeu de ces plénières, grands plateaux et labs de projets a été d'imaginer la croissance de demain, plus verte, plus respectueuse des envies du citoyen, de mener le « combat de l'emploi ».

Relance: "La Bretagne a une carte à jouer"