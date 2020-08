Nautisme : la Bretagne prête à hisser encore plus haut la voile

Le retour sur l'eau fonctionne comme prévu mais l'horizon post-estival n'est pas forcément dégagé. La vague du Covid-19 a laissé sur le sable les bateaux des clubs et centres nautiques au printemps et mis les régates au sec. Forcément, il y a des pertes à bord. Tandis que le centre nautique de Plérin (22) estime, qu'à la fin de l'été, il aura perdu 200 000 euros sur 650 000 euros de chiffre d'affaires, à Lorient, le CNL a voté début juillet un appel aux dons pour compenser le trou d'air. À Saint-Malo, la Surf School, qui a mis ses six salariés au chômage partiel durant le confinement, démarre l'été mieux que prévu. En revanche, le club ne peut pas répondre à la demande car les groupes sont limités à dix personnes et ne doivent pas se croiser. « Malgré une trésorerie saine, l'année sera moins bonne », évalue Jean-Marie Batail, le président du club.

Les clubs nautiques bretons accueillent moins de pratiquants et sont tous logés à la même enseigne. C'est pareil pour les compagnies de balades en mer. À la pointe bretonne, l'agence d'attractivité Finistère 360° essaie d'ailleurs de redresser la barre, avec la création d'un...