Bretagne : on tente la micro-aventure durable ?

A pied, à vélo, sur l'eau : avec ses paysages multiples et aux couleurs changeantes, ses lieux de randonnées insolites, ses loisirs nautiques et ses plages pour le farniente, la Bretagne n'est pas, dans l'esprit, si éloignée de la Corse. Crise sanitaire et résilience obligent, elle joue encore plus la carte de la nature et du patrimoine. « En Bretagne, l'aventure est à deux pas », nous promet le Comité régional de tourisme, engagé depuis plusieurs années dans le tourisme responsable.

L'organisme institutionnel nous vante des histoires à partager avec les habitants, des expériences uniques et intenses à découvrir. Entre une randonnée à l'aube dans les Monts d'Arrée, une randonnée contée nocturne en Côtes d'Armor ou une boucle à vélo de 85 km en quatre jours en Centre Bretagne, l'insolite se cache au bout du champ, en lisière de forêt ou dans une petite cité de caractère. Le tourisme à vélo fait d'ailleurs partie des leviers de développement des territoires mis en avant par la Région. « La Bretagne encourage les activités touristiques itinérantes », relève le Conseil régional alors que l'itinérance douce terrestre est l'une des thématiques stratégiques du futur Schéma régional de développement touristique qui sera proposé au vote en octobre prochain.

Pour les professionnels, le tourisme...