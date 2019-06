Mobility Tech Green : de l'auto au vélo en passant par l'incubation de startups

Autopartage et mobilité professionnelle : c'est sur ces notions que Mobility Tech Green fonde sa vision d'entreprise. Et fait évoluer son offre. Selon nos informations, l'entreprise rennaise spécialiste de l'autopartage et de la gestion de flotte lancera, en juin, une offre de vélopartage pour les trajets domicile-travail. Cette thématique a été débattue, la semaine dernière à Rennes, lors de l'inauguration du Club de la mobilité lancé par Mobility Tech Green. Elle intéresse de plus en plus d'acteurs locaux. Pour enrichir sa réflexion sur la mobilité professionnelle, Mobility Tech Green accueillera parallèlement en septembre, au sein de son incubateur Next Mobility, quatre ou cinq porteurs de projets. Durant douze mois maximum, ces startups pourront tester leurs solutions et bénéficier de l'écosystème de l'entreprise.

« Les candidatures reçues abordent des thématiques intéressantes sur la mobilité inclusive (pour les demandeurs d'emploi lors d'entretiens d'embauche), l'empreinte carbone des entreprises ou l'intelligence artificielle dédiée à la mobilité », souligne Alexandre Fournier, directeur du marketing de Mobility Tech Green. « Plus qu'un simple espace de coworking,...