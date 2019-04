Saint-Nazaire s'appuie sur Mobility Tech Green pour gérer l'autopartage

Engagé dans un plan de déplacements « entreprises » pour favoriser les mobilités douces, la ville de Saint-Nazaire vient de confier les clés de son autopartage à l'entreprise rennaise Mobility Tech Green. « Une étude nous a montré qu'un certain nombre de nos véhicules étaient sous-utilisés. Le but est donc de réduire le coût de fonctionnement de notre parc, de l'optimiser en favorisant les économies de carburant, d'aller progressivement vers l'électrique et d'améliorer le fonctionnement de ce service pour les agents », remarque Lydie Mahé, adjointe au maire en charge de la logistique. Testé sur une dizaine de véhicules, le système devrait progressivement être étendu à une soixantaine de voitures, qui, à terme, pourront être prises à la volée, sans réservation.

« Saint-Nazaire a une ambition forte. C'est la première collectivité des Pays de la Loire à déployer ce système à cette échelle. Elle voudrait à terme ouvrir les réservations le soir et le week-end pour favoriser une utilisation professionnelle et personnelle, ce que certains grands groupes testent avec seulement un ou deux véhicules », explique Alexandre Fournier, directeur marketing de Mobility Tech Green. Concrètement, le dispositif est mis en oeuvre entre l'hôtel de Ville de Saint-Nazaire, le site logistique de Coulvé au nord de la ville et le siège de La Carène, proche de la gare. Chaque automobile est équipée d'un calculateur centralisé, associé à une appli qui permet de connaître le lieu de disponibilité du véhicule, le niveau de carburant ou la charge d'un véhicule électrique... et de fournir des informations d'écoconduite. Coût de l'opération : 25.000 euros par an.