Le Louvre au bon air grâce à TLG Pro

Le musée des Beaux-Arts et la médiathèque d'Orléans avaient servi de validation à l'éditeur de logiciel Technique et logiciel de gestion (TLG Pro) pour Moobius-Museum. L'installation en 2019 de ses capteurs de suivi énergétique, via la collecte de données dans les deux salles Rothschild du Louvre ainsi qu'au sein du musée de Saint-Germain-en-Laye, constitue une publicité importante pour TLG Pro.

La société présidée par Stéphane Gimonet discute d'ailleurs avec trois autres clients potentiels : le Palais Galliera et le musée de la Photo à Paris, ainsi que le musée du Caire. Sur son segment, Moobius bénéficie de trois avantages majeurs. La solution, cruciale pour la bonne conservation des objets d'art, s'installe facilement, sans percer les murs. Elle est, de surcroît, connectable avec les autres dispositifs atmosphériques en place comme les chauffages et les climatiseurs : le Louvre compte ainsi 250 appareils de climatisation. Enfin, son coût est modique (entre 30 000 et 50000 euros par bâtiment).

Le monitoring à distance des bâtiments, un marché très concurrentiel

Sur le marché très concurrentiel du monitoring à distance des bâtiments, TLG compte également déployer sa solution...