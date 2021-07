Présidentielle : Delga (Régions de France) veut imposer "une nouvelle décentralisation" dans la campagne

Article publié le 9 juillet 2021 à 13h09, mis à jour à 14h28 avec les annonces de Castex sur l'emploi

Depuis sa réélection le 27 juin dernier à la tête de la région Occitanie avec 57,8% des voix - la mieux élue à gauche -, la socialiste Carole Delga était annoncée comme future présidente de l'association Régions de France. C'est confirmé: l'ancienne ministre (PS) de François Hollande, élue patronne du conseil régional occitan pour la première fois en décembre 2015, vient d'être élue à la tête de l'association. Elle succède à Renaud Muselier, président (LR) de la région Sud, et prend la tête d'une association qui compte au moins trois présidentiables à droite : Xavier Bertrand (Hauts-de-France), Valérie Pécresse (Île-de-France) et Laurent Wauquiez (Auvergne-Rhône-Alpes). A un moment où la crise du Covid-19 a fait de la décentralisation et des acteurs de terrain des incontournables du débat public.

Un livre blanc adressé aux candidats à la présidentielle

Dans ce contexte, Régions de France, l'assemblée des départements de France (ADF) et l'association des maires de France (AMF), réunies sous la bannière "Territoires unis" publieront, à l'automne, un livre blanc qu'ils adresseront aux candidats à l'élection présidentielle du printemps 2022. Pour Carole Delga, il faut réformer l'action publique locale pour "avoir une action lisible, compréhensible et surtout qui répond aux préoccupations de nos concitoyens et qui anticipe les mutations". La loi 3DS - ex "4D" pour décentralisation, déconcentration, décomplexification et différenciation - ne répondant pas aux attentes des présidents de conseil régional, est jugée "insuffisante".

"Que les territoires soient mieux pris en considération !" exhorte Carole Delga. "Il faut donner plus de pouvoir au local et l'adapter aux différences territoriales pour que les régions puissent répondre de manière plus opérationnelle et plus active" aux Français, poursuit la nouvelle présidente de Régions de France. Elle ne demande pas une simple "étape" de décentralisation, mais "une nouvelle décentralisation qui correspond aux enjeux démocratiques, sanitaires, éco-sociaux et climatiques".

Les formations et l'orientation, sujets "cruciaux" pour Carole Delga

En matière économique, la patronne du conseil régionale d'Occitanie, promet des propositions "de façon à agir plus rapidement", mettant l'accent sur des formations "adaptées au nouveau contexte économique". Entre les besoins de mains d'œuvre non pourvus et les industries à la peine comme l'automobile et l'aéronautique, "nous devons garder les compétences liées à l'emploi", ajoute Carole Delga.

En déplacement dans les Côtes d'Armor, le Premier ministre a promis "une réunion de travail à ce sujet" à la rentrée avec les présidents de région. "Compte tenu de leurs compétences, ils ont évidemment un rôle à jouer", a relevé Jean Castex, cité par l'AFP. L'orientation est tout autant "un sujet crucial" pour la nouvelle présidente de Régions de France, ne serait-ce que "pour lutter contre les discriminations sociales".

L'ancienne ministre de François Hollande présidera, elle, l'association pendant trois ans en binôme avec le patron (LR) de la région Sud, Renaud Muselier, président délégué. Puis le centriste Hervé Morin, patron du conseil régional de Normandie, reprendra le flambeau, aux côtés de Carole Delga, présidente déléguée. Selon nos informations, la patronne du conseil régional d'Île-de-France Valérie Pécresse prendrait la première vice-présidence. Les présidents de commission thématique, en revanche, ne sont pas encore connus, mais devraient l'être à la rentrée.

Lire aussi 12 mnRégionales : Qui est Carole Delga, celle qui veut prendre part au débat en 2022 ?