En Corse, Macron joue la carte de la relance et de l'apaisement

(Crédits : Paul Ortoli)

En visite deux jours dans l'île, ce mercredi 9 et jeudi 10 où il a également présidé le sommet Med7, le chef de l'Etat a rétabli des relations "constructives" avec le président de l'exécutif local Gilles Simeoni et a réaffirmé vouloir soutenir l'économie dans la région la plus impactée par la crise sanitaire