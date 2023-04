À Lille, le Pôle Eurasanté prêt à changer de dimension

Créé en 1996, le Parc Eurasanté à Loos, site d'excellence de la Métropole Européenne de Lille (MEL) a su attirer des implantations d'envergure. Du spécialiste de la médecine transfusionnelle et 2e producteur mondial d'anticorps monoclonaux, Diagast à Genfit, société de biotechnologie française, spécialisée dans les maladies cardio-vasculaires et les maladies du foie en passant par Santélys, service de santé à domicile, Pharmavision, spécialisé dans le développement de logiciels de gestion d'officines ou encore HMS-Vilgo, entreprise de service du maintien à domicile et des institutions hébergeant des personnes âgées dépendantes, tous ont choisi Eurasanté pour s'installer. C'est également le cas de la société pharmaceutique et agrochimique Bayer, mais aussi d'Horiba, concepteur de systèmes de diagnostic in vitro principalement destinés à l'analyse biologique en milieu médical.

Le quartier regroupe aujourd'hui plus de 3.700 salariés, répartis au sein de 200 entreprises actives en santé-nutrition. La filière est notamment connectée avec 10 hôpitaux, 50 laboratoires de recherches, 4 universités et 6 écoles paramédicales.

5.000 emplois d'ici dix ans

Prévu pour être inauguré d'ici l'été 2024, un tout nouveau « hub » de 2.700 m2 viendra faire office de pierre angulaire, de lieu de référence, pour fédérer les acteurs de la filière régionale santé-alimentation, mais aussi pour donner à voir les différentes réussites. Accueillant à la fois un incubateur de start-up, des laboratoires de recherche et des espaces événementiels, le futur lieu verra également s'installer une « usine école » avec un centre de formation pour les industries de la santé et du bien-être, notamment dans l'optique de résoudre les problèmes de recrutement.

« Ce hub aura vocation à servir le cœur d'Eurasanté, actuellement en plein essor : ce sera une sorte de guichet unique qui doit permettre d'accentuer la dynamique en matière d'attractivité, d'innovation, de recherche et de mutualisation dans le domaine de la santé. L'objectif, c'est d'atteindre 300 entreprises et 5.000 emplois d'ici dix ans », résume la conseillère régionale Valérie Six. La Région finance le projet à hauteur de 5,8 millions d'euros. La Métropole européenne de Lille apporte, quant à elle, 3,7 millions d'euros. L'investissement global étant de 13,9 millions d'euros.

Bientôt un BioCluster ?

Avec près de 1.100 entreprises pour plus de 32.000 salariés, la filière nutrition-santé pèse à elle seule 12,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans les Hauts-de-France. Son développement pourrait prendre un tournant décisif avec la candidature d'Eurasanté à l'appel manifestation d'intérêt (AMI), Biocluster du Plan France Innovation 2030 pour devenir l'un des trois bioclusters d'envergure à l'échelle nationale. D'autant que la région compte déjà clubster NSL (Nutrition Santé Longévité), dont l'une des thématiques stratégiques prioritaires porte sur le diagnostic, la prévention et la prise en charge des maladies chroniques.

À Lille, ce projet de biocluster Eurasanté 2030 porte, lui, sur le diagnostic, le traitement et la prévention des maladies chroniques, thématique déjà soutenue par plus de 50 millions d'euros de financements européens sur des projets d'innovation. À la clef, un financement de près de 85 millions d'euros, près de 8.000 emplois créés, mais aussi un rayonnement national et une certaine attractivité pour au minimum les dix années à venir. « Cette labellisation pourrait permettre d'accroître la puissance de notre écosystème, nous en avons besoin pour créer une masse critique d'acteurs et la mutualisation des moyens académiques et industriels », appuie Etienne Vervaecke, directeur du groupement d'intérêt économique GIE Eurasanté.

Plus de 150 millions de fonds privés

Cette candidature est portée par 13 fondateurs (CHU Lille, Université de Lille, Clubster NSL, Centrale Lille, INSERM, Macopharma, Imabiotech, Mutuelle GSMC, Lesaffre, Roquette, Dedalus, Santélys et Eurasanté) avec le soutien plus de 100 partenaires grands groupes, start-ups ou ETI aux côtés d'acteurs de la recherche, du soin et de la formation, à l'instar de Novo Nordisk, Genfit, Bayer, Comarch, Horiba, Medtronic, Nestlé Health Science, Véolia, l'Institut Pasteur de Lille, l'ARS Hauts-de-France et le CNRS, entre autres. Tous ces acteurs ont rassemblé plus de 150 millions d'euros d'apports privés (sur un budget total de 360 millions d'euros) pour cette candidature, soit le double du montant des contributions privées affichées par le projet de Paris Saclay Cancer Cluster, unique lauréat du premier AMI.

« Le Parc Eurasanté est déjà configuré comme un biocluster depuis sa création ; il héberge aujourd'hui une diversité d'acteurs et abrite également les locaux du bio-incubateur Eurasanté, l'un des deux seuls incubateurs santé de France soutenus par le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ainsi que le siège du Pôle de compétitivité national Clubster Nutrition Santé Longévité (NSL) », souligne Frédéric Boiron, directeur général du CHU de Lille.

Nombreux autres projets

Surtout que de nombreux grands projets se dessinent sur le Parc Eurasanté. Le projet « CHU Lille 2030 » porte trois projets d'envergure, livrés à horizon 2030 : l'extension et la restructuration de l'hôpital Jeanne de Flandre, l'une des premières maternités de France métropolitaine en nombre de naissances (125 millions d'euros d'investissement) ; la restructuration de la pharmacie centrale de près de 9.000m2 de surface et 300 professionnels, l'une des plus grandes pharmacies hospitalières européennes et qui centralise ses activités sur un site unique (50 millions d'euros) ; la rénovation et la modernisation du centre de neurosciences Roger Salengro, l'un des plus importants centres de neurosciences de France (427 millions d'euros).

Autre grande réalisation à venir cet été, la création d'un gérontopole, à l'instar de neuf autres régions francaises, mise en œuvre avec la CARSAT, l'Agence régionale de Santé (ARS) et le ppôle Eurasanté. L'objectif est de fédérer les acteurs de l'accompagnement de la personne âgée à domicile, en ville et en institutions hospitalières, les acteurs de la recherche sur le vieillissement, de l'industrie, de la formation et de l'enseignement supérieur ainsi que les institutions territoriales, les collectivités locales et les groupes de protection sociale.

Du côté des développements fonciers, on trouve le programme OpenLab de Linkcity qui va créer, d'ici 2025, 6.600m2 de locaux tertiaires modulables dont une résidence co-living « le LAB » doté de 130 unités d'hébergements, prévus pour cet été, et des bureaux et laboratoires. Le projet du promoteur immobilier nordiste Aventim créera un bâtiment de 1.800m2 pour un institut de formation en santé, livré début 2025. Avec son programme X'Périence, Eiffage va faire sortir de terre un bâtiment de bureaux et commerces de 1.500 m2, avec trois cellules commerciales et 71 logements pour une livraison prévue fin 2024. Enfin, un appart'hôtel Evancy et un parking silo seront initiés par Twin Promotion.