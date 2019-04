Au Nord, fleurissent les marques de territoires

HelloLille. Avec un sourire sous le "h", et deux "l" graphiquement magnifiés en référence aux fameux beffrois nordistes. Et avec le blanc et le rouge, couleurs de la ville de Lille et de la Métropole européenne. Et le « hello » qui renvoie, bien sûr, au célèbre accueil chaleureux des gens du Nord... Résultat d'un brainstorming incluant près de 200 personnes, la nouvelle marque de la Métropole européenne de Lille a pour objectif de « fédérer les acteurs économiques et touristiques pour faire davantage rayonner le territoire ». Mais une simple marque peut-elle, à elle seule, résoudre le problème d'attractivité de la métropole?

HelloLille doit remplacer la catastrophique marque Lille's, qui a été un fiasco, et la maladroite MELcome, qui ne citait pas le nom de la ville phare. Damien Castelain, président de la Métropole européenne de Lille, a profité de l'initiative pour tenir sa promesse de début de mandat : créer une agence d'attractivité.

Les "transformeurs" mis en valeur

Le camouflet infligé par l'Agence européenne du médicament, qui a préféré Amsterdam à Lille pour son nouveau siège, est encore présent dans les esprits. La nouvelle agence sera chargée de promouvoir une image...