Hauts-de-France  : 650 millions d'euros pour l'économie décarbonée

« Rev3 a besoin de changer de dimension et d'ambition », lance Philippe Vasseur, à l'initiative de ce projet de troisième révolution industrielle en Hauts-de-France. Cet homme de tous les réseaux, notamment ancien commissaire spécial à la ré-industrialisation des Hauts-de-France d'un certain Emmanuel Macron alors ministre de l'Economie, et par ailleurs organisateur du World Forum, rendez-vous international des acteurs de la responsabilité sociétale depuis 2007, avait réussi un coup phénoménal en 2012 : convaincre l'ancien président socialiste du conseil régional, Daniel Percheron, de faire du Nord-Pas-de-Calais le premier territoire régional d'expérimentation au monde de la troisième révolution industrielle.

Huit ans déjà que Jeremy Rifkin, prospectiviste américain, avait lancé une « roadmap » de la transition énergétique à un parterre d'acteurs institutionnels et économiques régionaux... plutôt dubitatifs. « C'est aujourd'hui, le meilleur projet en Europe », confirme l'intéressé par vidéo dans l'un des webinaires de Rev3. S'il n'a pas délivré plus d'éléments de comparaison, Jeremy Rifkin ne manque jamais de parler de cette région du Nord de la France dans toutes ses conférences à travers le monde.

Une région désormais légitime

« Les autres présidents de CCI en France sont presque jaloux de notre démarche, confirme Philippe Hourdain, président de la CCI Hauts-de-France. Si, au départ, beaucoup de chefs d'entreprises étaient sceptiques, ils s'emparent du dossier. Le monde d'après ne se fera pas sans transition écologique et numérique ».

Xavier Bertrand, à la tête de la nouvelle majorité du conseil régional, n'a pas effacé les travaux de son prédécesseur en la matière, bien au contraire. « Quand l'Europe lance un green new deal, nous ne sommes pas candidats, nous sommes légitimes », lance-t-il. « Tout le monde connaît ma position pour l'éolien terrestre (NDLR : en guerre contre leur développement anarchique) mais je crois foncièrement au photovoltaïque, pas seulement pour les fermes solaires mais pour les bâtiments...