Grèves RATP-SNCF : trafic très perturbé pour la nuit de la Saint-Sylvestre, les transports resteront gratuits

Les perturbations dans les transports en commun continuent mardi 31 décembre. Bien que 14 lignes fonctionneront normalement ou partiellement, le trafic restera très perturbé avec des métros circulant sur ces voies uniquement aux heures de pointes du matin et du soir. Le trafic sera quasi normal sur le Tramway et 3 bus sur 4 circuleront. De son côté, le trafic du RER A et du RER B sera assuré une grande partie de la journée, de 6h30 à 19h30.

Pour la nuit de la Saint-Sylvestre, les lignes 1 et 14 circuleront jusqu'à 2h15 du matin (derniers départs des terminus à 1h45). Côté Tramway, seuls les lignes T2 T3a T3b circuleront toute la nuit (avec une rame toutes les 15 minutes) ainsi que les lignes de bus Noctilien qui seront renforcées de "50%" par rapport à la normale, a indiqué un porte-parole de l'entreprise publique.

[Mouvement Social]⚠️Le trafic pour le mardi 31 décembre restera très perturbé, avec une offre similaire au lundi 30 sur le #métro et #RER #RATP. Le détail des prévisions⬇️et sur https://t.co/OElUNYGYky pic.twitter.com/HNFsoOwOJ8 — RATP Group (@RATPgroup) December 30, 2019

Transports gratuits de 17 heures à midi

Comme chaque année, les transports en commun circulant en Île-de-France seront gratuits la nuit du 31 décembre 17h, au 1er janvier midi. Pour la journée du mercredi 1er janvier, la RATP prévoit un trafic proche de celui du 25 décembre mais en légère amélioration sur le métro et le RER. Sur le réseau de surface, le trafic sera quasi normal (Bus et Tramway).

Pour sa part, la SNCF va assurer des trains de banlieue toute la nuit du réveillon de la Saint-Sylvestre depuis les gares de l'Est, du Nord et Saint-Lazare à Paris, le service étant réduit ailleurs à cause de la grève contre la réforme des retraites, a-t-elle annoncé lundi.

Pour permettre aux personnes qui souhaitent venir réveillonner à Paris et surtout pour leur permettre de rentrer chez elles en toute sécurité, nous allons proposer un service de un train par heure en moyenne au départ des gares de Paris-Saint-Lazare, Paris-Nord et Paris-Est", a indiqué Alain Krakovitch, le directeur général de SNCF Transilien.

(Avec AFP)