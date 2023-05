Île-de-France : Transilien SNCF communique sur les quais l’affluence à bord des trains en temps réel

Fini les trains bondés en Île-de-France ? C'est en tout cas l'objectif du nouveau service d'Information Voyageurs développé par Transilien et financé par Île-de-France Mobilités. Testé pendant la crise sanitaire, ce système permettant de mesurer l'affluence en temps réel à bord des trains et de communiquer l'information sur des écrans d'affichage sur les quais, vient d'être lancé sur les lignes H, N, L et J du réseau francilien.

Concrètement, des capteurs infrarouges positionnés sur chaque porte calculent le taux d'occupation des voitures. Après traitement, ces données sont envoyées vers les écrans. Un schéma du train avec trois couleurs possibles (vert, orange ou rouge) donne un ordre d'idée du nombre de places disponibles à bord de chaque voiture. Les voyageurs peuvent ensuite se positionner sur le quai en fonction de ce qui est indiqué.

Un projet qui a vu le jour pendant la pandémie

Les objectifs de ce service sont multiples. Il s'agit d'abord de répondre à une demande de confort des voyageurs, souligne Soizic Goasgen, directrice du programme Affluence Transilien SNCF Voyageurs. Cette demande a vu le jour pendant l'épidémie de Covid-19, période pendant laquelle les passagers essayaient de respecter les gestes barrières. Le but de Transilien et d'Île-de-France Mobilités était alors de permettre à leurs voyageurs de connaître l'affluence de chaque voiture afin qu'ils puissent monter à bord des moins chargées.

Grâce à l'implantation de ce service, Transilien SNCF Voyageurs et IDF Mobilités attendent une réduction des « bouchons » à l'entrée des trains et par extension une baisse des accidents. Les voyageurs, mieux répartis sur les quais, rendront également les déplacements plus fluides.

Améliorer la ponctualité des trains

Conséquence de cette décongestion : une plus grande régularité des trains. Les voyageurs qui se placent en amont devant les voitures les moins remplies montent plus rapidement à bord des trains. Ces derniers sont donc plus ponctuels. Là encore, le confort du voyageur est amélioré.

Philippe Mouly, directeur des lignes RER A, Ligne L, Ligne J Transilien SNCF Voyageurs, met aussi en avant la possibilité d'une meilleure gestion des flux. Avoir accès à l'affluence en temps réel permet à Transilien et à Île-de-France Mobilités de mieux surveiller les flux et de réagir plus rapidement si besoin. Ce service pourrait notamment se révéler utile lors des JO 2024, période au cours de laquelle une forte affluence est attendue.

Des progrès à venir

Ce nouveau service d'Information Voyageurs est déjà installé sur 4 lignes de trains et a vocation à s'étendre. Les lignes P, K et R seront bientôt équipées, assure Soizic Goasgen. Des améliorations du service sont déjà prévues. Un système permettant de prendre en compte les déplacements des voyageurs à bord des rames est notamment envisagé.