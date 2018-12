"Lorsque la métropole s'enrichit, c'est au détriment des communes" (Vincent Jeanbrun, Forum métropolitain)

Le 25 mai dernier, le Forum métropolitain mettait autour de la table le préfet de Paris Île-de-France Michel Cadot, la présidente (LR) du conseil régional Valérie Pécresse et l'adjoint (app. PS) de la maire de Paris chargé du Grand Paris Jean-Louis Missika. L'objet de la réunion : lancer une consultation internationale sur le devenir des autoroutes, du périphérique et des voies rapides du Grand Paris à horizon 2030. Chacun a contribué au budget dédié de 2,675 millions d'euros : un million de la région, un million de la capitale, 200.000 euros de l'Etat, 150.000 euros de trois départements franciliens et le reste par la métropole, les territoires et les communes intéressées.



Sept mois plus tard, un maire élu en 2014, Vincent Jeanbrun, a été porté le 18 décembre 2018 à la tête de ce syndicat mixte représentant 141 communes, dont la capitale, les trois départements de petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne), la métropole, les établissements publics territoriaux et le conseil régional d'Île-de-France. Sa priorité : "accélérer le calendrier" de la consultation. Le 22 janvier prochain, se tiendra ainsi un premier comité de pilotage visant à coordonner les actions en cours. "Dans la foulée, nous présenterons les premiers retours de la population à l'occasion du Salon des maires d'Île-de-France", précise Vincent Jeanbrun. Le territoire Paris Ouest-La Défense, qui comprend notamment le boulevard circulaire qui passe sous le quartier d'affaires, aura entre-temps rejoint le travail. "Cela nous permettra de nous interroger sur cet axe routier majeur", se félicite le maire (LR) de L'Haÿ-les-Roses. "L'étude sera complète et n'oubliera aucun point névralgique majeur."

Autre "grand chantier" : l'après-Autolib. Les communes franciliennes qui ne bénéficient plus de ce service de voitures se sont réunies le 7 décembre pour faire part de leurs contre-propositions. La prochaine étape consistera en l'organisation d'un colloque sur l'autopartage pour "se poser en rassembleur, être en capacité de porter un message et envoyer un signal fort", explique Vincent Jeanbrun. Quand il est question de mobilité en Île-de-France, la Société du Grand Paris, qui pilote la réalisation du Grand Paris Express, revient toujours dans la conversation. Face aux dérapages budgétaires et de calendrier, "nous souhaitons interpeller le gouvernement sur la base de propositions pour rester dans la philosophie de départ et mailler le territoire", promet le maire de L'Haÿ-les-Roses.

Vers une métropole "choisie" du Grand Paris ?

Par ailleurs, la révision institutionnelle du Grand Paris étant toujours dans les cartons, le président du syndicat mixte veut profiter d'une disposition de la loi NOTRe autorisant le débat deux ans après la création de la métropole (MGP). "Le Forum métropolitain, par sa capacité du dialogue transpartisan et trans-collectivité, est le lieu où l'on peut avoir l'analyse la plus objective" vante Vincent Jeanbrun. La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a effectivement créé la MGP "sans lui donner les financements" mais poursuit l'élu,"à chaque fois qu'elle s'enrichit, c'est au détriment des communes". La MGP finance en effet les communes à travers l'attribution de compensation métropolitaine, mais ces dernières contribuent ensuite au fonds de compensation des charges transférées (FCCT) de leur territoire."C'est du Picasso, c'est merveilleux !" ironise le maire de L'Haÿ-les-Roses. C'est pourquoi il propose de metrre plusieurs options sur la table dont la métropole à l'échelle de la région ou "la métropole choisie" où chaque collectivité pourrait décider ou non de son intégration.



Le Forum métropolitain a également reçu l'architecte Roland Castro pour débattre de son rapport "Paris en grand" commandé par le président de la République. Si Vincent Jeanbrun approuve l'idée de "chapelets de communes" qui leur donnerait "la liberté de s'associer entre elles", il refuse d'abandonner son droit à délivrer les permis de construire. "C'est bien utile quand il s'agit de protéger nos communes du tout et du n'importe quoi !" s'exclame l'élu. A propos de pouvoir local, il estime par ailleurs que "la commune est beaucoup moins mise dans la boucle" des Jeux olympiques et paralympiques. "Nous voulons créer cette passerelle, notamment sur l'emploi, entre Paris 2024 et les maires", avance-t-il.

En attendant les décisions du chef de l'Etat sur l'architecture politique de la métropole-capitale, les élus locaux grand-parisiens se projettent déjà en 2030, date butoir de livraison du Grand Paris Express et des infrastructures routières de demain.