Il y a dix ans, le président de la République d'alors, Nicolas Sarkozy, lance le projet du Grand Paris avec une anaphore restée célèbre :

« Le Grand Paris, ce n'est pas seulement l'élargissement des frontières de Paris, [...] c'est Paris qui veut jouer un rôle dans l'économie européenne et dans l'économie mondiale, [...] c'est Paris qui veut être la carte maîtresse de la France en Europe et dans le monde, [...] c'est la volonté de penser le développement de Paris dans une perspective beaucoup plus large que les limites du périphérique, que les limites de la Petite Couronne, beaucoup plus large que celles de l'Ile-de-France, [...] c'est la volonté de penser l'avenir de Paris dans le cadre d'une stratégie d'aménagement et de développement des territoires à l'échelle nationale. »