Paris, la Métropole et la Région débloquent 100 millions d'euros pour les PME franciliennes

La crise de la Covid-19 aura eu un mérite sur le plan économique... et politique: celui de réconcilier la maire (PS) de Paris, Anne Hidalgo, et la présidente (Libres!) de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, ainsi que cette dernière avec le président (LR soutenu par LREM) de la métropole du Grand Paris, Patrick Ollier.

À eux trois et accompagnés de 68 autres collectivités territoriales franciliennes, ils ont lancé, le 10 juin 2020, un fonds "Résilience" doté de 100 millions d'euros. Accompagnés par la direction régionale de la Banque des territoires à hauteur de 25 millions d'euros, les élu(e)s viennent d'installer un "filet de sécurité" pour les TPE-PME les plus fragiles ainsi que pour l'économie sociale et solidaire (ESS). Ces sociétés n'ont pas pu ou partiellement bénéficié du prêt garanti par l'État (PGE), de même qu'elles n'étaient pas nécessairement éligibles aux premiers dispositifs de la région.

"L'impact économique est brutal. Aussi la réponse doit être collective et solidaire", explique Valérie Pécresse. "C'est le plus gros fonds régional que nous montons", renchérit le directeur général de la Banque des territoires Olivier Sichel. "Je suis heureux que la Région et la MGP avancent de concert", se félicite son président Patrick Ollier. "Cette initiative qui nous réunit est un dispositif simple et agile avec une entrée facilement identifiable", appuie Anne Hidalgo.

De 3.000 euros à 100.000 euros

Après avoir en effet lancé de nombreuses aides et participé au fonds de solidarité État-régions, le conseil régional accueillera, dès demain, sur son site Internet un portail dédié pour permettre aux sociétés d'obtenir une avance remboursable de 3.000 euros à 100.000 euros sur six ans avec un remboursement différé de deux ans. Précisément, une entreprise individuelle pourra bénéficier de 10.000 € maximum, une de moins de dix salariés de 50.000 € et une de moins de 20 salariés de 100.000 euros. "Le délai d'instruction est d'une semaine dès le dépôt du dossier et le paiement se fera à J+12", a précisé la vice-présidente chargée de l'attractivité et du...