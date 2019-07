Pollution dans le Grand Paris : la zone à faibles émissions en vigueur dans 47 communes

En novembre dernier, le président (LR) de la métropole du Grand Paris, Patrick Ollier, rêvait d'instaurer une zone à faibles émissions (ZFE) à l'intérieur de l'A86 francilienne, c'est-à-dire d'y restreindre la circulation des véhicules Crit'Air 5, source de pollution atmosphérique et responsable de 6.600 morts par an. En ce 1er juillet 2019, force est de constater que Patrick Ollier a presque réussi son pari. Sur 79 communes concernées, plus de la moitié a en effet accepté d'interdire les véhicules diesel d'avant 2001 et essence d'avant 1997.

Les 47 maires qui refusent de signer l'arrêté estiment que cela pénalise les ménages les plus pauvres, qui, le plus souvent, roulent avec de vieux véhicules. Or, entre les aides de l'État, de la ville de Paris et de la métropole du Grand Paris, les citoyens peuvent désormais bénéficier jusqu'à 10.000 euros pour changer pour un véhicule d'occasion et 17.000 euros pour un véhicule neuf.

Une plateforme de simulation et un site d'information

Dans une interview accordée à La Tribune il y a quelques jours, le président de la MGP disait travailler avec le gouvernement pour que le reste à payer soit "le plus faible pour les plus défavorisés". D'après nos informations, le ministre de la Transition écologique et solidaire François de Rugy a déjà donné son accord de principe.

En attendant, le ministère et la métropole viennent de mettre en ligne le site www.primealaconversion.gouv.fr, qui permet à tout à chacun de simuler les aides auxquelles il est éligible, à partir notamment de sa fiche d'imposition. Ce portail s'accompagnera à partir de mi-juillet de la plateforme jechangemavoiture.gouv.fr qui permettra aux habitants de s'informer sur l'ensemble des dispositifs existants.

Les Crit'Air 4 déjà interdits à Paris, la vidéo-verbalisation en 2021

Avant les premières sanctions fin 2021, la MGP procédera à des contrôles pédagogiques pour "engendrer un meilleur degré d'acceptabilité par la population", explique son président Patrick Ollier. Les véhicules de collection et les voitures médicales pourront toutefois continuer à déroger à cette règle.

Dans le même temps, la ville de Paris n'attend pas la métropole pour verbaliser. Depuis ce matin, les véhicules Crit'Air 4 (diesel d'avant 2006) sont interdits dans la capitale entre 8h et 20h du lundi au vendredi. La métropole prévoit, elle, de les prohiber à compter de 2021, tout en proposant à l'État de mettre en place "un système de contrôle global par vidéo-verbalisation".

___

Le périmètre de la zone à faibles émissions au 1er juillet 2019