Retrouvez en vidéo notre forum « Paris Zéro Carbone 2023 »

Alors que se déroule la COP 28 du 30 novembre au 12 décembre prochains, et que se profilent les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le Forum Zéro Carbone a souhaité pour son dixième anniversaire s'ancrer dans cette vaste actualité. "Accélérer !", tel est le mot d'ordre de cette nouvelle édition imaginée par La Tribune. "Accélérer" en mettant la ville au cœur des orientations de la COP, car l'espace urbain concentre à lui seul bon nombre des préoccupations et des maux liés au climat.

>>> Retrouvez le programme complet de cet événement en cliquant ici