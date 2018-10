Sans-abri : Hidalgo appelle à une mobilisation générale

Les salons du rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville de Paris bientôt transformés, de façon pérenne, en accueil de nuit pour 50 à 100 femmes sans abri. Ces dernières représentent 12% des SDF parisiens, une proportion qui ne cesse de s'accroître, et la grande majorité d'entre elles sont exposées à des violences dans la rue. C'est la mesure la plus emblématique annoncée par Anne Hidalgo dans un entretien au JDD ce 14 octobre. Mais ça n'est pas la seule. La maire de Paris s'est en effet engagée à créer la moitié des places d'accueil d'urgence manquantes identifiées lors de la nuit de la solidarité dont la première édition s'est déroulée en mars 2018 , la prochaine étant d'ores et déjà programmée pour février 2019.Le solde doit être libéré par l'Etat, dont c'est la compétence, comme le rappelle l'élue qui a fait de la lutte contre l'exclusion la grande cause de sa mandature. Evoquant les 106 mesures de son plan adopté en 2015, elle affirme qu'il est déjà mis en œuvre à 90%.

Exploiter toutes sortes de bâtiments

800 places ont déjà été créés, et les 700 restantes le seront d'ici à début 2019, dans toutes sortes de bâtiments : des sites en transformation, avant le début des travaux ; des lieux municipaux en fonctionnement transformés en haltes de nui d'une capacité de 300 personnes ; des mairies d'arrondissement (de gauche comme de droite, souligne-t-elle) ; d'anciens tribunaux d'instance dont les équipes ont rejoint le nouveau tribunal Porte de Clichy ; des salles associatives...

Des abris de nuit de petite taille, qui faisaient partie du programme de la candidate en 2014, ont été plébiscités dans le cadre du budget participatif et pourraient également voir le jour prochainement.

Anne Hidalgo « invite notamment les entreprises qui ont des locaux inoccupés à les mettre à disposition. »

Assurant travailler « plutôt bien » avec le ministre Jacques Mézard (donné partant à l'issue du remaniement ministériel imminent) et le préfet de Région Michel Cadot, Anne Hidalgo dit sa volonté de ré-équilibrer les accueils de sans-abri entre l'Est, déjà très sollicité, à commencer par le 18è arrondissement) et l'Ouest de la capitale.

Bientôt un centre pour SDF à Neuilly ?

La loi Elan qui prévoit un « dispositif d'occupation temporaires des bâtiments vacants », devrait permettre d'ouvrir l'ancien hôpital du Val de Grâce, propriété de l'Etat, en attendant le début des travaux de réhabilitation. La maire de Paris indique qu'elle n'a pas reçu à ce jour de réponse à ce sujet, poussé par son adjoint au logement Ian Brossat.

Affirmant que le foyer pour SDF implanté dans le 16è arrondissement est aujourd'hui « parfaitement accepté », elle envisage par ailleurs d'installer un centre pour SDF sur les 1,000 mètres carrés d'un terrain qui sert aujourd'hui de parking à un club de tennis, propriété de l'Etat. Un projet qui fait hurler le maire de Neuilly Jean-Christophe Fromentin, comme les riverains du 16èmearrondissement il y a quelques mois.