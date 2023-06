Violences en Ile-de-France : Pécresse annonce 20 millions d'euros pour aider à la reconstruction des équipements publics

[Article publié vendredi 30 juin à 11H49 et mis à jour à 12H10] Après trois nuits marquées par des violences urbaines dans toute la France, et principalement dans les banlieues franciliennes, la présidente de la Région Ile-de-France a annoncé, ce vendredi, que la région allait voter, mercredi 5 juillet, une aide d'urgence de 20 millions d'euros dans le but d'aider les maires à reconstruire les équipements publics détruits ou endommagés par les émeutes.

Lire aussiMort de Nahel : « Le risque est un embrasement comme en 2005 », Frédéric Dabi (Ifop)

« Ce sont des écoles, des polices municipales, des mairies annexes, des centres sociaux, des bus, des tramways qui ont été pris pour cible, attaqués, vandalisés, saccagés », a-t-elle, précisé, dénonçant des actes « intolérables » vis-à-vis des « services publics dont les habitants ont besoin ».

« Nous ne laisserons pas des voyous s'attaquer aux symboles de la République », a ajouté Valérie Pécresse, justifiant ainsi ce « budget exceptionnel ». « Nous reconstruirons et nous ne céderons pas d'un pouce à la violence », a-t-elle encore dit.

Un budget devrait également être débloqué par la Métropole du Grand Paris, a annoncé son président Patrick Ollier. Ce dernier a précisé que « la réunion du Conseil métropolitain qui devait se tenir cet après-midi est reportée à une date ultérieure ».

« Ce Conseil métropolitain sera d'autant plus important avant les vacances que nous prévoyons d'inscrire à son ordre du jour une délibération portant création d'un fonds de soutien aux investissements pour les communes de la Métropole ayant subi des dégradations sur des bâtiments et équipements publics », a indiqué dans un communiqué celui qui est également maire de Rueil-Malmaison.

Des bus détruits

« Mon premier message est un message d'indignation, d'écœurement, quand on voit les services publics qui sont touchés, ça ne peut ajouter que de l'injustice à l'injustice », a, de son côté, déclaré le ministre délégué aux Transports Clément Beaune, en déplacement sur le site du sinistre à Aubervilliers.

« On s'en prend à ce qui sert la vie de tous les jours (...) dans ces territoires où il y en a vraiment besoin », s'est indigné le patron de la RATP Jean Castex.

« Les dégâts sont très importants », a, en effet, déploré la RATP au sujet des événements de la nuit à Aubervilliers, précisant que personne n'avait été blessé. Les bus ont été incendiés « dans un centre de remisage clôturé et gardienné » non loin de la station Fort d'Aubervilliers, a précisé l'opérateur de transport parisien. Au total, 12 bus ont été détruits, et un treizième a été endommagé et transféré dans un autre dépôt.

La circulation des bus et tramways à l'arrêt à partir de 21 heures

En conséquence, la décision a été prise, jeudi, d'interrompre l'ensemble du réseau de surface (bus et tramways) à 21 heures jeudi soir. Le trafic a commencé à reprendre à 6h30 ce vendredi matin, toujours selon la RATP. Mais à 09h30 , 23 lignes de bus sur 350 restaient interrompues.

« Les plus grosses difficultés sont dans les secteurs autour de Nanterre et Pantin », a précisé la Régie. Ailleurs, la reprise s'effectue « progressivement, en fonction de l'état des voiries et de la situation sécuritaire en local », a complété la RATP.

Cette décision, prise « pour assurer la protection des agents et des voyageurs », devrait « vraisemblablement » être reconduite ce vendredi, a indiqué l'entourage de Valérie Pécresse à l'AFP.

Elisabeth Borne n'écarte pas un recours à l'état d'urgence

De son côté, Elisabeth Borne, interrogée lors d'un point presse ce vendredi depuis le commissariat d'Evry-Courcouronnes (Essonne) sur l'éventualité d'un recours à l'état d'urgence, a répondu : « nous examinerons toutes les hypothèses autour du président de la République à 13h00 dans la réunion qu'il va organiser. Donc je ne vais pas vous répondre maintenant. Mais nous examinons toutes les hypothèses avec une priorité, le retour de l'ordre républicain sur tout le territoire ».

Une réunion de la cellule interministérielle de crise présidée par Emmanuel Macron doit, en effet, se tenir à 13H00. Emmanuel Macron a quitté le sommet de l'Union européenne à Bruxelles avant sa fin et, fait très rare, il a annulé sa conférence de presse finale pour rentrer à Paris. Traditionnellement, le chancelier allemand représente le chef de l'Etat français en son absence pour la suite du Conseil européen.

Le chef de l'Etat a d'ores et déjà affirmé qu'il était prêt à adapter le dispositif de maintien de l'ordre « sans tabou », a souligné vendredi l'Elysée. Emmanuel Macron attend que la Première ministre et le ministre de l'Intérieur « lui fassent des propositions pour faire encore évoluer et adapter » le dispositif de maintien de l'ordre, « sans tabou », a précisé une source à l'Elysée.

(Avec AFP)