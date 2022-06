Céline Favy-Huin met l’impression 3D au service des non-voyants

WOMEN FOR FUTURE- Cofondatrice de la société FeelObject (Rouen) experte en impression 3D composite, Céline Favy-Huin conçoit des plans tactiles et sonores grâce auxquels les personnes déficientes visuelles peuvent se déplacer sans assistance à l’intérieur des bâtiments. Inclusif et novateur. Céline Favy-Huin a été lauréate de l'équipe de France des femmes leaders à l'occasion du Women for Future qui s'est déroulé jeudi 2 juin au Parc des Princes. Portrait.