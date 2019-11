Les entrepôts logistiques du port du Havre vont carburer au solaire

Nul doute qu'Édouard Philippe suivra attentivement ce projet COP21 compatible qui intervient à la veille de la fermeture de la centrale à charbon du Havre. Soutenu par le Syndicat des énergies renouvelables, le patron de l'Union maritime et portuaire de France (Umep), Michel Segain, veut inciter ses 600 adhérents à convertir au solaire leurs longues étendues de toits « vierges ». L'homme est influent et les intéressés d'autant plus réceptifs que le prix des énergies fossiles tendent à augmenter. À peine était-il lancé que cinq premières entreprises - dont Bolloré et Chevron Oronite - ont répondu à son appel à candidatures. Une sixième - Safran Nacelles - a manifesté son intérêt.

Objectif ? Déployer un démonstrateur d'au moins 60 000 mètres carrés : une sorte de preuve de concept pour déclencher d'autres envies. À la manœuvre, Akuo Energy, l'opérateur à l'origine de la première centrale solaire flottante de France ou encore de la plus grande surface photovoltaïque installée sur une toiture, au marché Saint-Charles de Perpignan.

Un modèle qui pourrait faire école

Au terme de l'accord signé avec l'Umep, la société...